KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Mevlüt Çavuşoğlu'nun Babası için Taziye Ziyaretinde Bulundu

KKTC Başbakanı Ünal Üstel hayatını kaybeden AK Parti Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası için taziye ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden AK Parti Milletvekili ve önceki dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu için bugün mevlit okutuldu. KKTC Başbakanı Ünal Üstel taziyelerini bildirmek için bugün 11.30'da özel uçakla Gazipaşa Havalimanına iniş yaptı. Üstel, saat 12.00'de Mevlüt Çavuşoğlu'nun babasının Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde bulunan taziye evine geldi. Burada taziye ve mevlide katılan KKTC Başbakanı Ünal Üstel taziyelerini bildirdikten sonra Alanya'dan ayrıldı. - ANTALYA