KKTC Başbakanı Üstel'den GKRY'deki Paskalya kutlamalarında Türk bayrağına çirkin saldırıya tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Paskalya kutlamaları sırasında Türkiye ile KKTC bayrağı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'a yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınadı.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde (GKRY) Hristiyanlık dünyasında kutlanan Paskalya Bayramı etkinliklerinde Türkiye ve KKTC bayrağı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'a yönelik çirkin bir saldırı gerçekleştirildi. Kaynaklar, kutlamalar sırasında Türk bayraklarına saldırının yanı sıra Akar'ın fotoğrafının yer aldığı bir posterin yakıldığını açıkladı. KKTC'den yetkililer olayı sert ifadelerle kınadı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, GKRY'de son günlerde Paskalya kutlamaları sırasında yaşanan provokatif gelişmelere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, adada barış ve istikrarı tehdit eden bir anlayışın yeniden canlandırılmak istendiğini vurguladı.

"EOKA zihniyeti yeniden yükselişe geçmiştir"

Üstel, EOKA zihniyetinin yeniden yükselişe geçtiğini belirterek, Paskalya etkinliklerinde Türk bayraklarına yönelik saldırıları "açık düşmanlık" olarak niteledi. Üstel, açıklamasında EOKA'nın işlediği suçların çarpıtıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"EOKA terör örgütünün işlediği insanlık suçlarının 'kahramanlık' diye sunulması, tarihi gerçeklerin çarpıtılmasının yanında nefretin ve düşmanlığın sistematik biçimde körüklenmesidir."

Rum yönetimi ve bazı uluslararası çevreleri de eleştiren Üstel, GKRY lideri Nikos Hristodulidis ve Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu III. Yeorgios'un tutumunun kabul edilemez olduğunu ifade etti. Üstel, "Bu anlayışın Rum yönetiminin ve dış dünyadaki bazı siyasi ve dini makamlar tarafından açıkça sahiplenilmesi ise asla kabul edilemez bir sorumsuzluktur" ifadelerini kullandı. Üstel, nefret söylemlerinin genç nesilleri olumsuz etkilediğini ve adanın geleceğini riske attığını da vurguladı.

"Bayrağa yönelik saldırı saygısızlık, düşmanlık ve kin göstergesidir"

Paskalya etkinlikleri sırasında Türk bayraklarına saldırıya değinen Üstel, bu eylemleri sert sözlerle kınadı. KKTC Başbakanı, "Rum gençlerin Paskalya etkinlikleri kapsamında Türkiye ve KKTC bayraklarını yakması, bir provokasyondan öte Kıbrıs Türk halkının varlığına yönelik açık bir saygısızlık, düşmanlık ve kin göstergesidir" dedi.

Yaşananların çözüm sürecine zarar verdiğini belirten Üstel, iki devletli çözüm vurgusunu yineleyerek, "Kıbrıs meselesinde en gerçekçi ve tek sürdürülebilir çözüm, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabulüyle mümkündür" dedi.

Türkiye ile dayanışma mesajı da veren Üstel, Kıbrıs Türk halkının güvenliğinden taviz verilmeyeceğini belirterek, "Anavatanımız Türkiye ile tam bir dayanışma, uyum ve iş birliği içerisinde, devletimize ve halkımıza yönelik her türlü tehdide karşı kararlılıkla durmaya devam edeceğiz" dedi.

Açıklamasının sonunda Rum tarafına çağrıda bulunan Üstel, sağduyu ve diyalog vurgusunda bulunarak, "Rum tarafını aklıselime, sorumlu davranmaya ve nefret dilinden uzak durmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Akar: "Son paskalyanız olur"

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, son günlerde Kıbrıs'taki Paskalya etkinliklerinde yaşanan Türk düşmanlığı olaylarına ilişkin açıklama yapmış ve saldırganları sert bir dille eleştirmişti. Akar, "Kıbrıs Türkü'nün vatanında Paskalya hayali kuranlar... Son paskalyanız olur" demişti. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı