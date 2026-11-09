KKTC Bakanı Ertuğruloğlu, İzmir Aliağa'da fabrika patlamasına taziye mesajı yayımladı

KKTC Bakanı Ertuğruloğlu, İzmir Aliağa'da fabrika patlamasına taziye mesajı yayımladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası patlaması için taziye mesajı yayımladı. Patlamada 16 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı; Bakan mesajında ölenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara şifa diledi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İzmir'de fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler ve yaralananlar için taziye mesajı yayımladı.
KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında can kayıplarına neden olan patlamaya ilişkin taziye mesajı yayımladı. Ertuğruloğlu, "İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve sonucundaki can kayıpları, Kıbrıs Türk halkını da derinden üzmüştür. Yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve Türk halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim" dedi.
Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 16 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi de yaralanmıştı.