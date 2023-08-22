Kırşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sorumlu İdarecisi Emekli Oldu

Kırşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sorumlu İdarecisi Osman Demir emekli oldu. Demir'in emekliye ayrılmasının ardından Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevine vekaleten Derya Aydın atandı. 27 yıldır görevini sürdüren Demir, 37 yıl önce İl Sağlık Müdürlüğünde memur olarak görevine başlamıştı.

Kırşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sorumlu İdarecisi Osman Demir emekli oldu.

Demir'in emekliye ayrılmasının ardından Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevine vekaleten Derya Aydın atandı. 27 Yıldır Kırşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini sürdüren Demir, 37 yıl önce İl Sağlık Müdürlüğünde memur olarak görevine başlamıştı. Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevi yanı sıra Demir; Özel Kalem Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürlüğü görevlerinde de bulunmuştu. - KIRŞEHİR