Kim Jong-un ve Sergey Lavrov Wonsan'da Buluştu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kıyı kenti Wonsan'da ağırladı. Kim ile yaptığı görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tüm ikili anlaşmalara bağlılığını yinelediğini aktaran Lavrov, "Başkan Putin yakın gelecekte sizinle doğrudan temaslarını sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyor" dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, diplomatik temaslarda bulunmak üzere ülkesini ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kıyı kenti Wonsan'da ağırladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov'un yürüttüğü aktif diplomasiden övgüyle söz eden Kim, "Sizinle başkent Pyongyang yerine burada, Wonsan'da buluşmanın daha iyi olacağını düşündüm. Çünkü burası dinlenmek için iyi bir yer" ifadelerini kullandı. Lavrov'un bu ay başında Wonsan kıyısında hizmete açılan tatil kompleksini ziyaret eden ilk yabancı konuk olduğunu vurgulayan Kim, "Sizinle burada buluşmaktan çok mutluyum" dedi. Lavrov ise Wonsan şehrindeki tatil kompleksini ziyaret eden ilk yabancı konuğun Rusya'nın Kuzey Kore Büyükelçisi Alexander Matsegora olduğunu hatırlatarak, "Burayı o kadar övdü ki burada buluşma teklifinize karşı koyamadım" şeklinde konuştu.

"Putin, tüm ikili anlaşmalara bağlılığını yineledi"

İki ülke arasında yapılan toplantıların Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın uygulanması başta olmak üzere ilişkilerin gelişimine katkı sağladığını vurgulayan Lavrov, Kuzey Kore lideri Kim'in 9 Mayıs Zafer Günü'nün 80'inci yıl dönümü vesilesiyle Pyongyang'daki Rusya Büyükelçiliği'ne yaptığı ziyareti hatırlattı. Lavrov, "Büyükelçiliğimize gerçekleştirdiğiniz ziyaret ve Zafer Günü'nde yaptığınız içten ve sıcak açıklamalarınızdan büyük memnuniyet duyduk. Başkan Putin aynı tarihlerde Kızıl Meydan'daki geçit törenine katılırken, Rus askerleriyle omuz omuza Kursk bölgesinin kurtarılmasına katkıda bulunan Kore Halk Ordusu birliklerinin komutanlarıyla bir görüşme gerçekleştirdi" diye konuştu. Putin'in tüm ikili anlaşmalara bağlılığını yinelediğini aktaran Lavrov, "Başkan Putin yakın gelecekte sizinle doğrudan temaslarını sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyor" dedi.

Kuzey Koreli mevkidaşı ile yaptığı görüşmeyi "verimli" olarak nitelendirdi

Kuzey Koreli mevkidaşı Choe Son Hui ile yaptığı temaslara da değinen Lavrov, "Görüşmelerimiz 3 saatten fazla sürdü. Görüşmeler odaklanmış şekilde ve verimli geçti" diye konuştu. Bu yılın sonunda yapılması planlanan Hükümetlerarası Ticaret, Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Komisyonu toplantısına yönelik hazırlıklar dahil farklı konuları ele aldıklarını ifade eden Lavrov, "Ayrıca kültürel ve insani iş birliğine ilişkin geniş bir yelpazedeki konuları görüştük" şeklinde konuştu. - PYONGYANG