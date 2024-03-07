Üye Girişi
Haberler

Kim Jong-un, Askerlere Savaş Hazırlıklarını Artırma Emri Verdi

Güncelleme:

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, ülkenin batısındaki askeri üsse ziyareti sırasında askerlerin saha eğitimini denetlerken, orduya savaş hazırlıklarını artırma emri verdi.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, ülkenin batısındaki askeri üsse ziyareti sırasında askerlerin saha eğitimini denetlerken, orduya savaş hazırlıklarını artırma emri verdi.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, ABD ve Güney Kore'nin 11 gün sürecek ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'nı başlatmasının ardından ülkenin batısındaki askeri üsse ziyarette bulundu. Yapılan açıklamaya göre, yeri açıklanmayan üssü gezen Kuzey Kore lideri, askerlerin saha eğitimini denetledi. Ordunun mevcut durumun gerekleri doğrultusunda savaş hazırlıklarını yoğunlaştırarak dinamik bir şekilde yeni bir dönem başlatması gerektiğini belirten Kim, savaş hazırlıklarını artırma emri verdi.

Açıklamada ayrıca Kim'in askerlere, "Ordumuz kusursuz bir savaş hazırlığı için savaş kabiliyetlerini hızla geliştirmeyi amaçlayan fiili savaş tatbikatlarını istikrarlı bir şekilde yoğunlaştırmalıdır" dediği aktarıldı. - PYONGYANG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Kuzey Kore Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mutlu Aksoy kimdir? Zafer Partisi Balıkesir Belediye Başkan Adayı Mutlu Aksoy kaç yaşında, nereli? Fatih Altıntaş kimdir? Zafer Partisi Tekirdağ Belediye Başkan adayı Fatih Altıntaş kaç yaşında, nereli? Muharrem Demirbilek kimdir? Zafer Partisi Aydın Belediye Başkan Adayı Muharrem Demirbilek kaç yaşında, nereli? Oğuz Ersöz kimdir? Zafer Partisi Antalya Belediye Başkan Adayı Oğuz Ersöz kaç yaşında, nereli? Burkahan İngeç kimdir? Zafer Partisi Afyon Belediye Başkan Adayı Burkahan İngeç kaç yaşında, nereli? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 7 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Veysel Tiryaki kimdir? AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki kaç yaşında, nereli? Hilal Ayık kimdir? AK Parti Ankara- Akyurt Belediye Başkan adayı Hilal Ayık kaç yaşında, nereli? Mustafa Günaydın kimdir? AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mustafa Günaydın kaç yaşında, nereli? Serkan Toper kimdir? Cumhur İttifakı'nın Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper Bayraktar kaç yaşında, nereli? Davut Güloğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu kaç yaşında ve nereli? Deniz Köken kimdir? AK Parti İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken kaç yaşında, nereli? Ömer Arısoy kimdir? AK Parti İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy kaç yaşında, nereli? Hilmi Türkmen kimdir? AK Parti İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen kaç yaşında, nereli? TKP'nin adayı Fatih Mehmet Maçoğlu İstanbul'da kazanabilecek mi? Komünist Başkan Kadıköy'ü alabilecek mi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title