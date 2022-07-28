Kilis'te Özdağ gerilimi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın konvoyunun sınır kapısına gitmesine izin verilmedi.

Bir dizi program için Kilis'e gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, basın toplantısı yaptıktan sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Daha sonra Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısına giderek burada basın açıklaması yapacağının açıklanması üzerine Kilis-Öncüpınar Karayolunda güvenlik barikatı oluşturan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı taşıyan parti otobüsü ve konvoyunu durdurdu. Konvoyun geçişine güvenlik gerekçesiyle izin verilmeyeceğini bildirilmesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı. İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile konuştuktan sonra Emniyet Müdürü Kurt ile Genel Başkan Özdağ, otomobil ile Öncüpınar Sınır Kapısının bulunduğu bölgeye gidip geldi. Partililer ise oluşturulan barikatta bekledi.

Genel Başkan Özdağ, uygulamanın anayasaya aykırı olduğunu ifade ederek, "Kilis Emniyet Müdürümüz ile birlikte Öncüpınar Sınır kapısına gittik, orada gözlemlerde bulunduk. Soracağımız soruları sorduk, geri döndük, tekrar Kilis'e geçeceğiz, çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - KİLİS