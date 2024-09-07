'Kılıçlı yemin' tartışması büyüyor! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bunu milletimiz affetmez, vazgeçin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, harp okulundaki mezuniyet töreninde kılıçlı yemin eden teğmenler için, "Araştırma yapılıyor, kendini bilmezler ordumuzun içinden temizlenecek" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözlerle tepki gösterdi. Özel, "8 gün durup düşünüp sonra bu tepkiyi vermek çok manidar. Siyasi düşüşünüzü durdurmak umuduyla kutuplaşma siyasetinize pırıl pırıl gençlerin geleceklerini feda edemezsiniz. Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez. Vazgeçin." dedi.

ÖZEL'DEN "KILIÇLI YEMİN" ÇIKIŞI

30 Ağustos'ta Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yemin etmesiyle başlayan tartışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Araştırma yapılıyor, kendini bilmezler ordumuzun içinden temizlenecek" açıklamasına, CHP Genel Başkanı Özgür Özel zehir zemberek sözlerle tepki gösterdi.

"8 GÜN DURUP BU TEPKİYİ VERMEK ÇOK MANİDAR"

Özel, şunları söyledi: "8 gün durup düşünüp sonra bu tepkiyi vermek çok manidar. Ebedi başkomutanları Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkan Harbiye'den yeni mezun teğmenlerin siyasi hesaplara alet edilmesini kınıyorum. Siyasi düşüşünüzü durdurmak umuduyla kutuplaşma siyasetinize pırıl pırıl gençlerin geleceklerini feda edemezsiniz.

"VAZGEÇİN"

Bu ahlaki de değildir, vicdani de değildir. Bu hamle siyasidir ama yersiz ve haksızdır. Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez. Vazgeçin!!!"

ERDOĞAN: BU KILIÇLARI KİME ÇEKİYORSUNUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuşma yaptı. Erdoğan, teğmenlerle ilgili şunları dedi: "Geçenlerde malum mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Şimdi, bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün şu anda araştırmalar hepsi yapılıyor ve oradaki bir kaç tane kendini bilmez de temizlenecek. Biz buralara durup dururken gelmedik. Bu 30 kişi olabilir 50 kişi olabilir, kim olursa olsun bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil. Bunları temizleyeceğiz.

"BUNLAR SÜRATLE TEMİZLENECEK"

Bu oyuna nasıl geldiler, gelindi? Şimdi çalışmalarımızı yapıyoruz ve bu konuyla ilgili olarak da üniversitemizle görüşmelerimizi yaptık ve bu konuda Kara Kuvvetleri'yle görüşmelerimizi yaptık. Milli Savunma'yla görüşmelerimizi yaptık ve bunların süratle temizlenmesi için de adımlarımızı atıyoruz. Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine müsaade etmeyiz."