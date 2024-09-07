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"Kılıçlı yemin" tartışması büyüyor! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bunu milletimiz affetmez, vazgeçin

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 30 Ağustos'ta Kara Harp Okulu'nda teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin, "Araştırma yapılıyor, kendini bilmezler ordumuzun içinden temizlenecek" açıklamasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den sert tepki geldi. Özel, "8 gün durup düşünüp sonra bu tepkiyi vermek çok manidar. Siyasi düşüşünüzü durdurmak umuduyla kutuplaşma siyasetinize pırıl pırıl gençlerin geleceklerini feda edemezsiniz. Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez. Vazgeçin." çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, harp okulundaki mezuniyet töreninde kılıçlı yemin eden teğmenler için, "Araştırma yapılıyor, kendini bilmezler ordumuzun içinden temizlenecek" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözlerle tepki gösterdi. Özel, "8 gün durup düşünüp sonra bu tepkiyi vermek çok manidar. Siyasi düşüşünüzü durdurmak umuduyla kutuplaşma siyasetinize pırıl pırıl gençlerin geleceklerini feda edemezsiniz. Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez. Vazgeçin." dedi.

ÖZEL'DEN "KILIÇLI YEMİN" ÇIKIŞI

30 Ağustos'ta Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yemin etmesiyle başlayan tartışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Araştırma yapılıyor, kendini bilmezler ordumuzun içinden temizlenecek" açıklamasına, CHP Genel Başkanı Özgür Özel zehir zemberek sözlerle tepki gösterdi.

'Kılıçlı yemin' tartışması büyüyor! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bunu milletimiz affetmez, vazgeçin

"8 GÜN DURUP BU TEPKİYİ VERMEK ÇOK MANİDAR"

Özel, şunları söyledi: "8 gün durup düşünüp sonra bu tepkiyi vermek çok manidar. Ebedi başkomutanları Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkan Harbiye'den yeni mezun teğmenlerin siyasi hesaplara alet edilmesini kınıyorum. Siyasi düşüşünüzü durdurmak umuduyla kutuplaşma siyasetinize pırıl pırıl gençlerin geleceklerini feda edemezsiniz.

'Kılıçlı yemin' tartışması büyüyor! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bunu milletimiz affetmez, vazgeçin

"VAZGEÇİN"

Bu ahlaki de değildir, vicdani de değildir. Bu hamle siyasidir ama yersiz ve haksızdır. Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez. Vazgeçin!!!"

ERDOĞAN: BU KILIÇLARI KİME ÇEKİYORSUNUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuşma yaptı. Erdoğan, teğmenlerle ilgili şunları dedi: "Geçenlerde malum mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Şimdi, bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün şu anda araştırmalar hepsi yapılıyor ve oradaki bir kaç tane kendini bilmez de temizlenecek. Biz buralara durup dururken gelmedik. Bu 30 kişi olabilir 50 kişi olabilir, kim olursa olsun bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil. Bunları temizleyeceğiz.

"BUNLAR SÜRATLE TEMİZLENECEK"

Bu oyuna nasıl geldiler, gelindi? Şimdi çalışmalarımızı yapıyoruz ve bu konuyla ilgili olarak da üniversitemizle görüşmelerimizi yaptık ve bu konuda Kara Kuvvetleri'yle görüşmelerimizi yaptık. Milli Savunma'yla görüşmelerimizi yaptık ve bunların süratle temizlenmesi için de adımlarımızı atıyoruz. Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine müsaade etmeyiz."

Kaynak: Haberler.com / Politika

Kara Harp Okulu Özgür Özel Politika Güncel

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Yorumlar (14)

VEFA:

Millet bunu, bağnazlığı asla affetmeyecek. Herkes kendine yakışanı yapar. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz. Sonsuza kadar!...

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Ömer Yüksek:

Kılıç çekildi mi kelle almadan kınına girmez. Kılıç çekildi ve havada , ineceği zamanı bekliyor...

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Üveys Uyanık:

kılıcı bırak ekonomiye odaklan

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şahabettin Ayyıldız:

Diyanet işleri başkanı kılıcı kime çekmişti, orduda kılıç normalda Allah ın evinde kılıç ne alaka

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sade vatandaş:

kılıçlar havaya saygılar ataya olunca adamlar feleğini şaşırıyor tabii insan ister istemez gönülden yapılan tezahuratları duyunca kıskanıyor çünki bu tezahuratlar devşirmelerin bir yerde menfaat uğruna yaptığı sahte tazahuratlara hiç benzemiyor ben şahsen şimdiye kadar bağımsız demokratik laik Türkiye Cumhuriyetine gönül vermemiş hiç bir cumhurbaşkanı görmedim hepsi tereddütsüz laik Cumhuriyet ilkelerinin bekçileri olmuştur,olmaktadırlar

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Mehmet ŞaFaK:

varsın bu senede mezun vermesin

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Zübeyir Kıvrak:

MADEMKİ MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİSİNİZ ... MUSTAFA KEMAL GİBİ CEPNEDEN CEPHEYE KOŞUN IRAK' A SURİYE'YE GÜNEYDOĞU'NUN DAĞLARINDA ASLANLAR GİBİ GÖREV YAPAN YİĞİT VATAN EVLATLARININ YANINA GİDİNDE GÖERELİM ...ÖYLE TÖREN KIYATİ GİYİP SLOGAN ATARAK OLMUYOR BU İŞLER ..

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Gökhan Altaylı:

Tayyip Erdoğanı sonuna kadar destekliyorum. Kimse kafasına göre bu millete kılıç çekemez. Atatürk adının arkasına saklanarak bu milletin iradesini gasp edemez. Erdoğan gereğini yapacaktır !

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mustafa kılıç:

28 şubat ın hortlaması kimin hoşuna gidiyorsa 28 şubat marşını da onlar savunuyor.

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Mustafa Kesap:

Bu aralar kılıç çekme işi moda oldu... Ben bildiğim, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde kılıçlar kuşanıp, harbe gidilirdi. Kılıçlar şimdi de bir sembol oluşturuyor... Lakin, birilerine mesaj veya mesajlar vermek için...

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