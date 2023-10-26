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Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu bir araya geldi! Açıklama yapmasalar da beden dilleri her şeyi anlatıyor

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Politika Haberleri

CHP parti içi karışıklıkların gölgesinde 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak kurultaya giderken, dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir saat kadar görüştü. İmamoğlu'nun kapıdaki hararetli konuşması kameralara da yansıdı.

Seçim mağlubiyetinin ardından değişim ve istifa tartışmalarının yaşandığı CHP, 4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek kurultaya hazırlanıyor. Partideki gelişmeler izlenirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde Görüştü

AÇIKLAMA YAPMADILAR

Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu ile Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde basına kapalı yaptığı görüşme bir saat sürdü. Farklı araçlarla tesisten ayrılan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde Görüştü

KILIÇDAROĞLU'NU YOLCU ETTİ

İki isim kapıda kameralar tarafından görüntülenirken, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu tokalaşarak yolcu ettiği ve bir süre hararetli şekilde bir şeyler anlattığı görülüyor.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde Görüştü

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde Görüştü

Kaynak: AA / Politika

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