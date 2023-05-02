Kılıçdaroğlu tek tek sıraladı: Seçimi kazanırsam ilk etapta bu kurumların başındaki isimler görevden alınacak

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşan seçimler öncesinde iddialı ifadeler kullandı. Seçimi yüzde 60 oyla ilk turda kazanacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı seçilirsem ilk etapta 'İktidarın valisi' olarak nitelenen isimlerle, TÜİK, AFAD, TOKİ, Merkez Bankası, Kızılay ve İletişim Başkanı ve TRT Genel Müdürü de görevden alınacak" diye konuştu.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu gündem yaratacak değerlendirmelerde bulundu.

"5 MİLYON 300 BİN GENCE GÜVENİYORUM"

14 Mayıs günü yüzde 60 oyla cumhurbaşkanı seçileceğini ve yarışın ikinci tura kalmayacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Gençlere güveniyorum. Seçimin kaderini onlar belirleyecek. 5 milyon 300 bini aşkın genç ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. Bu gençler mevcut düzenden memnun değil. Parlamentoda çoğunluğu alacağız ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi de getireceğiz. Bugünkü ucube sistem ile TBMM'nin işlevi yok edildi, milletvekilleri siyaset bile yapamıyor, halkın taleplerini gündeme getiremiyor, atanmış bakanlar telefonlarına çıkmıyor" dedi.

"METİN FEYZİOĞLU İLE ÇALIŞMAYIZ"

Devlet kadrolarında partili bürokratların bulunduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, "Biz göreve geldikten sonra öncelikle rüşvetçiler, kirli işlere aracılık edenler, devletin değil de sarayın memuru olanlar görevden alınacak. Özel bir liste hazırlamadık ama rüşvetçiden büyükelçi olur mu? Devleti temsil etmesi gereken büyükelçi, iktidar propagandası yapar mı? Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile çalışmayız. Devleti için çalışan namuslu bürokratlar ise başımızın tacıdır. Öyle bürokratlar var ki bu iktidarın verdiği kanunsuz emirleri yapmadılar ve görevden alındılar, onları değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

BÜROKRASİDE BÜYÜK OPERASYON SİNYALİ

Öte yandan Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde ilk etapta "İktidarın valisi" olarak nitelenen isimlerle TÜİK, AFAD, TOKİ, Merkez Bankası, Kızılay ve İletişim Başkanı ve TRT Genel Müdürü'nün de görevden alınacağını kaydetti. Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nun Sözcü gazetesine yaptığı açıklamalara göre görevden alınacak isimler listesinde Diyanet, MİT, MGK, SGK, Göç İdaresi Başkanları ile Bakan yardımcıları, YÖK üyeleri, Rektörler, EGM dahil genel müdürler de var.