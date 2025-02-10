Kılıçdaroğlu, tanık olarak çağırıldığı soruşturmada ifade vermeye gitmeyecek

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te Ankara'da yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

2 İSİM İFADEYE ÇAĞRILDI

Soruşturmaya konu olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi'nin tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU İFADE VERMEYE GİTMEYECEK

Soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla çağrılan Kılıçdaroğlu'nun ifade vermeye gitmeyeceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik müvekkilinin ifade vermeye gitmeyeceğini doğruladı.

"BENİM ŞAİBE GİBİ BİR İDDİAM YOK"

İfadeye çağrılan Akif Hamzaçebi'den de konuya ilişkin ilk açıklama geldi. X hesabından paylaşım yapan Hamzaçebi, "Benim, bizim kurultayımızla ilgili şaibe vs gibi herhangi bir iddiam yok. Böyle bir bilgiye de sahip değilim. Bir imada da bulunmadım. Tanık da değilim. Önceki açıklamama bakılırsa bu görülecektir" dedi.

ERDOĞAN İŞARET ETTİ, KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMA İSTEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Şubat'ta yaptığı açıklamada CHP'nin son kurultayının şaibeli olduğunu iddia ederek "14-28 Mayıs seçimlerindeki hezimetin bütün faturasını Bay Kemal'e çıkarıp şaibeli bir kongreyle gönderdiler" ifadelerine yer vermişti. Kılıçdaroğlu da 7 Şubat'ta "Sükut ikrardan gelir" diyerek CHP'ye açıklama çağrısında bulunmuştu.