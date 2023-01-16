Kılıçdaroğlu son seçim vaadini sosyal medyadan duyurdu: Yurt dışına çıkış harcını kaldıracağız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden son seçim vaadini açıkladı. Yurt dışına çıkış harcını utanç verici bir uygulama olarak değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Yurt dışına çıkışta alınan 'Yurt Dışına Çıkış Harcı' adını verdikleri haracı, 6 ay sonra kaldıracağız. Böyle çok sayıda utanç verici uygulama var ülkemizde, hepsi tarihin çöplüğüne gidecek." dedi.

Seçimlere sayılı günler kala partiler siyasi kampanyalarını hızlandırdı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sık sık vaatlerde bulunmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu son paylaşımında yurt dışı harçlarıyla ilgili yeni bir vaatte bulundu.

İKTİDARA GELİNCE HARCI KALDIRACAK

İktidara geldiklerinde yurt dışı çıkış harcını kaldıracaklarını söyleyen CHP lideri, uygulamayı da utanç verici olarak yorumladı. CHP, lideri iktidara geldikten 6 ay sonra uygulamaya son vereceklerini belirtti.

"HEPSİ TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GİDECEK"

CHP lideri paylaşımında "Yurt dışına çıkışta alınan 'Yurt Dışına Çıkış Harcı' adını verdikleri haracı, 6 ay sonra kaldıracağız. Böyle çok sayıda utanç verici uygulama var ülkemizde, hepsi tarihin çöplüğüne gidecek." dedi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı:

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NEDİR?

Yurt dışı çıkış harcı Türk vatandaşlarının yurt dışına seyahat etmek istedikleri takdirde ödemekle mükellef oldukları bir harç türü. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışı çıkış harçlarını ödediklerine dair belgeyi yurt dışı seyahatlerinden önce pasaport kontrolü sırasında pasaport polisine sunmaları gerekiyor. Bu harcın yatırıldığına dair kanıt ise banka dekontu, vergi tahsil belgesi ya da fiziki pul şeklinde verilebiliyor.