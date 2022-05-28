Kılıçdaroğlu: "Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılın" - Haberler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, düşüncesinden dolayı hiç kimsenin hapse atılmasını istemeyenlerin kendilerine katılmasını belirterek, " Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Mehmet Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız" dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere dün akşam saatlerinde Van'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na açıklamaları öncesi Van kedisi hediye edildi. Daha sonra açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, huzur içinde yaşamak isteyen bölge halkının kendilerine katılmasını istedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Van'ın büyümesini ve bölgenin yıldızı olmasını istiyorsanız bize katılın. Kayyum uygulamasına son verilmesini, seçimle gelenin seçimle gitmesini ve oyunuzun değerinin olmasını istiyorsanız o zaman bize katılacaksınız. Van'ın görkemli tarihinin ve doğal güzelliklerini, sadece bölgede değil, bütün Türkiye'de ve dünyada duyulmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Sınır ticaretinin gelişmesini, komşu ülkelerle ekonomik ve sosyal ilişkilerin gelişmesini istiyorsanız bize katılacaksınız. Düşüncesini ifade etti diye hapse atılan kişilerin ya da düşüncesinden dolayı hiç kimsenin hapse atılmasını istemiyorsanız, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Mehmet Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız" diye konuştu.

Çalıştaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmak üzere çok sayıda CHP'li belediye başkanı katıldı. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Politika