Kılıçdaroğlu: Rusya'nın Wagner'i, Türkiye'nin SADAT'ıdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Rusya'da olanlar, umarım ders olur. Çünkü Rusya'nın Wagner'i, Türkiye'nin Sadat'ıdır. Buradan bir kez daha ilan ediyorum, halk düşmanı hiçbir paramiliter yapıya izin vermeyeceğiz" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya'da yaşanan gelişmelere ilişkin bugün Twitter hesabından açıklama yaptı.

"Sadat KONUSUNDA SARAY HÜKÜMETİNİ DEFALARCA UYARDIM"

Daha önce İstanbul'da Sadat'ın önüne gittiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Sadat konusunda Saray hükümetini defalarca uyardım. Yetmedi kapılarına dayandım. Türkiye Cumhuriyeti Devletini yıkmak; dilini, bayrağını, anayasasını değiştirmek istediklerini söyledim" dedi.

"RUSYA'NIN WAGNER'İ, TÜRKİYE'NİN Sadat'IDIR"

Kılıçdaroğlu, Rusya'da bugün sabah saatlerinde başlayan ve süren gelişmelere ilişkin, "Şimdi Rusya'da olanlar, umarım ders olur. Çünkü Rusya'nın Wagner'i, Türkiye'nin Sadat'ıdır. Buradan bir kez daha ilan ediyorum, halk düşmanı hiçbir paramiliter yapıya izin vermeyeceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu; 13 Mayıs 2022 tarihinde Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ( Sadat ) Beylikdüzü'ndeki genel müdürlük binasına giderek şu açıklamayı yapmıştı:

"Türkiye, asla paramiliter kurum ve kuruluşlara teslim edilmeyecektir. Seçim güvenliği önemlidir. Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Düne kadar Erdoğan'ın danışmanlığını yapıyordu bunlar. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi de var. Dikkatini çekmek isterim kamuoyunun. Gayri nizamı harp eğitimi var; sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast ve tedhiş. Tedhişin bugünkü diliyle Arapça terör, tedhiş olarak tanımlanıyor, Türkçesi de terör."

(Fotoğraf: Arşiv)