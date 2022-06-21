Kılıçdaroğlu, Pınar Gültekin davasındaki 'haksız tahrik indirim' kararına tepki gösterdi! Salondaki kadınlar ayakta alkışladı

Muğla'da 2 yıl önce üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren sanık Cemal Metin Avcı için dün karar açıklandı. Avcı, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Ceza, haksız tahrik indirimiyle 23 yıla indirildi. Tutuksuz yargılanan kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın ise beraat etti.

"KADINLARIN SUSMAMASI LAZIM"

Bugün partisinin grup toplantısında Türkiye'yi ayağa kaldıran bu karara da değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Pınar Gültekin vakası var. 'Haksız tahrik indirimi' verdiler. Hangi ahlak kavramı bunu gerektirebilir. Kadınların susmaması lazım" diye konuştu. CHP liderinin sözleri sonrası salondaki tüm kadınlar ayağa kalkarak tepkilerini alkışlarıyla ve "Kadınız susmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganlarıyla gösterdi.

KARAR SOSYAL MEDYAYI DA AYAĞA KALDIRDI

Öte yandan sosyal medya kullanıcıları da Pınar Gültekin'i öldüren sanık Cemal Metin Avcı için verilen kararı eleştirerek bu yönde paylaşımlar yaptı. Vatandaşların yanı sıra birçok ünlü isim ve siyasetçiler de Pınar Gültekin'in katiline verilen cezaya tepki gösterdi.