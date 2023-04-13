Kılıçdaroğlu'nun, "vizesiz seyahat" vaadine Bakan Çavuşoğlu'ndan tepki: AB söz mü verdi?

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "3 ay içinde her vatandaş AB'ye vizesiz girebilecek" vaadine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı canlı yayında tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Biz de 'Bekara boşanmak kolay' derler. Sürekli yapamayacağı şeyleri vadettiğini görüyorum. Vize serbestisi konusunda kimin karar alması lazım? AB'nin karar alması lazım. 3 ay içinde AB vize serbestisiyle ilgili söz mü verdi?" diye sordu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "3 ay içinde vize sorununu gidereceğiz. Her vatandaş Avrupa Birliği'ne vizesiz girebilecek" vaadine tepki gösterdi.

"SÜREKLİ YAPAMAYACAĞI ŞEYLERİ VADEDİYOR"

Kılıçdaroğlu'nun yapamayacağı şeyleri vadettiğini söyleyen Çavuşoğlu, vize konusunda kararın Avrupa Birliği'nde olduğunu belirtti. Çavuşoğlu şunları söyledi: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun vaatlerini takip ediyorum. Biz de 'Bekara boşanmak kolay' derler. Sürekli yapamayacağı şeyleri vadettiğini görüyorum. Vize serbestisi konusunda kimin karar alması lazım? AB'nin karar alması lazım. Biz 5 diyoruz onlar 6 kriter kaldı diyor. Sonuçta AB karar verecek.

"AB VİZE SERBESTİSİYLE İLGİLİ SÖZ MÜ VERDİ?"

3 ay içinde AB vize serbestisiyle ilgili söz mü verdi? Bunu bilmek lazım. Sayın Kılıçdaroğlu terörle mücadelede nasıl bir kanun çıkartacakmış? 'Kanun hükmü kararname ile işten atılanları çıkaracağız' diyor. Şimdi KHK ile atılan FETÖ'cü var. Demokrasi, özgürlükler, insan hakları hepimiz için önceliktir. Darbe girişiminden sonra bile OHAL'de bile azami dikkat etmişizdir.

"ATILACAK ADIMLAR BELLİ"

AB müzakere sürecinde en zor fasıllar 23 ve 24. İnsan hakları, özgürlük ve adaletle ilgili. Bize bildirmemelerine rağmen Türkiye bu iki faslın açılış kriterlerini gerçekleştirmiştir. Ama açmadılar. Son birkaç yıldır vize serbestisiyle ilgili diyaloğu başlatalım diyoruz. Atılacak adımlar belli. Terörle Mücadele Kanunu'nda nasıl bir değişiklik yapacak da bunu elde edecekmiş? AB isterse bu kararı alır. AB siyasi karar alıyorsa onu da bilelim. Bu konularda nasıl bir değişiklik yapacak sayın Kılıçdaroğlu? Esas konu terörle mücadele.

"AB İLE MÜZAKEREYE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Vize serbestisi bizim önceliklerimizden bir tanesi olmaya devam edecek. Biz AB ile müzakereye devam etmek istiyoruz. AB'nin de buna samimi olarak yanaşması lazım. Biz bu doğrultuda adım atmaya devam edeceğiz. Hatta vize serbestisini yerine getirmedikleri için Geri Kabul Anlaşması'nı askıya aldık. Türkiye'nin dış politika önceliği ekonomi diplomasisi. Bunun içinde sağlık turizmi, ticaret ve ihracat.

"AÇILIMLARIMIZ DEVAM EDECEK"

İkincisi Afrika açılımı. Latin Amerika'dan sonra ekonominin merkez gücü Asya'ya kaydığı için yeniden Asya dedik. Eskiden Afrika'da yoktuk. Toplamda 12 büyükelçiliğimiz vardı, şu anda 44. Her ülkeyle binden fazla eylem unsuru üzerinde çalışıyoruz. Ağırlıklı ekonomi tabii ki. Bu açılımlarımız devam edecek. Türk Devletleri Teşkilatı'nı küresel bir aktör yapmamız lazım. D-8'i D-20 yapmamız lazım. Şimdi Azerbaycan da başvurdu. Bizim kurucusu olduğumuz, önemli aktör olduğumuz tüm bölgesel örgütleri küresel aktör hale getireceğiz."