Kılıçdaroğlu'nun, "Teklif yapıldı, uzlaşma olmadı" sözlerine İnce'den yanıt: İttifak konusunda hiçbir görüşmemiz olmamıştır

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Sayın İnce'yi ziyaret ettiğimiz toplantıda değil ama teklif yapıldı. Uzlaşma olmadı." açıklamasına Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den yanıt gecikmedi. İnce, "Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçime gidilen süreçte en çok tartışılan isimlerden birisi oldu. Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan İnce muhalefetin, "Kemal Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekil" çağrılarına olumlu yanıt vermedi. Geçtiğimiz hafta Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ağırlayan İnce, görüşmenin ardından sert açıklamalarda bulundu. İnce, CHP'nin en son kendisine geldiğini söyleyerek tepki gösterirken, görüşmede CHP'nin kendisine teklif yapmadığını belirtti.

"SEÇMENİN SAĞDUYUSUNA GÜVENİYORUM"

Habertürk Tv'de soruları yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin açıklamalarıyla ilgili konuştu. Birinci turda seçimi alacaklarına inandığını, söyleyen Kılıçdaroğlu, İnce'ye teklif yapıldığını ancak uzlaşma sağlanamadığını kaydetti. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Ben birinci turda sonucu alacağımıza inanıyorum. Sonuçta sağduyu galip gelecek. Ülke bu halde iken, işsizlik diz boyu iken, gençler iş bulamazken, soğanın tanesi 7.5, 10 lirayı bulmuşken. Bunun bir an önce bitmesi lazım. Son düzlüğe girdiğimizde seçmenin sağduyusuna güveniyorum.

"İNCE'YE TEKLİF YAPILDI, UZLAŞMA OLMADI"

Sayın İnce'yi ziyaret ettiğimiz toplantıda değil ama teklif yapıldı. Ayrıntıya girmek istemem. İşin özeti; teklif yapıldı. Uzlaşma olmadı. Bana göre üzerimize düşeni yaptık. Karşı tarafı suçlamak istemem. Bana göre bize düşeni yaptık.

"MUHARREM BEY'E HAKSIZLIK YAPMAK İSTEMEM"

Karşı tarafı suçlamak gibi hakkım yok benim. Ben Muharrem Bey'e böyle haksızlık yapmak istemem. Sonuçta beraber çalıştık. Cumhurbaşkanı adayımızdı, grup başkan vekilimizdi. Haksız bir eleştiri yapmak istemem.

"BU SAATTEN SONRA NEYİ DEĞİŞTİRECEKSİNİZ?"

Ben Muharrem Bey'in düşüncelerine saygı göstermek zorundayım. 'Niçin böyle düşünüyorsunuz' diye suçlamam asla doğru değil. Büyük ihtimalle 4 adayla gidilecek, bu saatten sonra neyi değiştireceksiniz?

"BİRİNCİ TURDA BU İŞ BİTER"

Bu toplumun sağduyusuna güvenin. Birinci turda bu iş biter. Bu işsizlikle nereye gideceğiz? Türkiye'nin bu cehennemden çıkması lazım. Bakmayın saraya, oradakilerin keyfi yerinde. Bir pazara gidin bakalım. Emekliye zam yapıyor, fiyatlara gelen zam çok daha yüksek. O para kur korumalı mevduata gidiyor. Kimin parası o? Bir avuç insanın. Bunlar sözde faize karşı. Sen faize hizmet ediyorsun. Emekli, işçiye bir şey yok. Polisle jandarma arasında ayrımcılık yapıyor. Hangi gerekçeyle polise vermiyorsun? Çifte standart var."

"BENİM SUÇLAMAM DOĞRU DEĞİL"

"Yakın geçmişte sizin Cumhurbaşkanı adayınız olan, birlikte omuz omuza siyaset yaptığınız isimle bir araya gelememek sizi üzdü mü?" sorusuna Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi: "Üzdü tabii ama ben muharrem incenin düşüncelerine saygı göstermek zorundayım. Niçin böyle düşünüyorsun diye benim suçlamam doğru değil."

"BU KONUDA HİÇBİR GÖRÜŞMEMİZ OLMADI"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına İnce'den yanıt gecikmedi. Twitter hesabından açıklama yapan Muharrem İnce, şunları söyledi: "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile partimizi ziyareti sırasında; deprem bölgesini, sandık güvenliğini, trolleri konuştuk. Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır."