Kılıçdaroğlu'nun Londra'da Amberin Zaman ile görüşmesi tartışma yarattı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyareti kapsamında daha önce terör örgütleri lehindeki söylemleri ile tepki çeken eski Taraf yazarı Amberin Zaman ile bir araya geldi. İkili arasındaki bu sürpriz görüşme sosyal medyada da gündem oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaman zaman terör örgütü lehindeki açıklamaları ile gündeme gelen eski Taraf yazarı Amberin Zaman ile görüşmesi büyük tartışma yarattı.

FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Görüşmeye ait fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Amberin Zaman, "Sayın ?Kılıçdaroğlu? ile Londra'da bir araya gelip sohbet etmek çok yüreklendiriciydi gerçekten. Her şey güzel olacak" ifadelerine yer verdi.

İşte Amberin Zaman'ın o paylaşımı;

Amberin Zaman daha önce PKK elebaşlarından Cemil Bayık ve Mazlum Kobane ile görüşmüştü. Amberin Zaman'ın Kılıçdaroğlu ile görüşmesinden sonra o fotoğraf kareleri yeniden gündem oldu.

Bu fotoğraf kareleri yeniden gündem oldu;

İşte görüşme ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları;