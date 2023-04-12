Kılıçdaroğlu'nun kabinesi belli olmaya başladı! Bu iki isim bakan olabilir

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kabinesini açıklamaya başladı. Eğer Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilirse, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın Enerji Bakanı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in ise Adalet Bakanı olması bekleniyor.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile cumhurbaşkanı yardımcısı adayları Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çanakkale'de bir araya geldi, kentte düzenlenen Millet Buluşması'nda halka seslendi.

ALANDAKİLER "İKTİDAR" SLOGANI ATTI

Yağmurlu havaya rağmen çok sayıda yurttaş meydanı doldurdu. Kılıçdaroğlu kürsüye çıkınca vatandaşlar 'iktidar' sloganı attı. Kılıçdaroğlu, bu slogana, "Söz veriyorum. Sana söz Çanakkale, iktidar olacağız. Sana söz Çanakkale, bu ülkeye huzuru getireceğim, barışı getireceğim. Sana söz Çanakkale" diyerek karşılık verdi.

AKIN VE ERKEK'İ SAHNEYE DAVET ETTİ

Kılıçdaroğlu, Enerji ve Altyapı Projelerinden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcı Ahmet Akın ile Hukuk ve Seçim İşlerinden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'i yanına davet etti.

BU İKİ İSME BAKANLIK VEREBİLİR

Kılıçdaroğlu, "Unutmayın; Balıkesir'in ve Çanakkale'nin birer bakanı olacak" diyerek kabinede görev vereceği iki bakanı işaret etti. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Erkek'in Adalet Bakanı; Akın'ın da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olması bekleniyor.