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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert sözleri sonrası CHP Genel Merkezi'ne asılan pankart değiştirildi

Politika Haberleri

CHP Genel Merkezi'ne asılan 'Yeter! Söz Milletin' afişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hayatını çaldıkları Adnan Menderes'in sloganını da çaldılar" eleştirisi sonrası indirildi. CHP Genel Merkezi'ne bu kez Kılıçdaroğlu'nun parti grubundaki "Ben Kemal geliyorum" sözü asıldı.

Seçimler için geri sayım devam ederken geçtiğimiz haftalarda CHP Genel Merkezi'ne asılan "Yeter! Söz Milletin!" pankartı büyük tartışma yaratmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu pankartla ilgili CHP'yi eleştirmiş, "Bunlarda utanma yok. Kalleşçe astıkları Menderes'in şimdi de sloganını çalıyorlar. Kendileriyle çelişmek muhalefetin her zamanki hali. Bu slogan CHP'ye isyanın nişanesidir" ifadelerini kullanmıştı.

"BEN KEMAL GELİYORUM"

Olayın yankıları sürerken dün sürpriz bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sert sözlerle eleştirdiği pankart indirilerek yerine CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun parti grubunda sarf ettiği "Ben Kemal Geliyorum" sözlerinin yer aldığı pankart asıldı. Pankartların Erdoğan'ın eleştirisinden sonra değiştirilmesi dikkat çekti.

İşte parti binasına asılan yeni afiş;

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki sözü parti binasına asıldı: Ben Kemal geliyorum

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

happy:

Yaw arkadaş konuşmayayım diyorum olmuyor.Ülke yönetmeye talipsin senelerdir,film replikleri ile iş yapıyorsun.Yok Cüneyt Arkın,yok organize işler,yok vizontele,yok hababam sınıfı,azıcık ciddiyet lütfen

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