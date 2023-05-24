Kılıçdaroğlu'nun danışmanından Ümit Özdağ'a İçişleri Bakanlığı verileceği iddiasına yalanlama

28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Özdağ'a desteği karşılığında İçişleri Bakanlığı teklif edildiği iddiası da büyük ses getirirken, basın yer alan haberlere Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Ömer Topsakal'dan yanıt gecikmedi. Topsakal, "Kesinlikle yalan haber. Böyle bir bilgi yok" dedi.

Zafer Partisi, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimine ilişkin bugün açıklama yaparak, Millet İttifakı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı.

7 MADDELİK PROTOKOL İMZALANDI

İki parti arasında 7 temel ilkeden oluşan bir protokol imzalandı. CHP ile Zafer Partisi arasında imzalanan protokolde şu maddeler yer aldı;

Anayasamızın ilk 4 maddesi ve 66. madde de yer alan Türk Vatandaşlığı konusundaki tanımı ve içeriği korunacaktır. 1924 yılında kurulan milli-üniter-laik devletten asla taviz verilmeyecektir. Bu değerlere bağlı kalınacaktır. Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç 1 yıl içerisinde ülkelerine geri gönderilecektir. Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütün terör örgütleri ile etkin ve kararlı mücadele edilecektir. Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir. Terörle müzakere değil, mücadele edilecektir. Türkiye'nin milli ve üniter devlet yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye izin verilmeyecektir. Devletin bütün birimlerinde yapılacak görevlendirmelerde sadakat değil, liyakatin esas alınması sağlanacaktır. Bütün yolsuzluklar ile hukuk çerçevesinde çok etkin bir şekilde mücadele edilecektir. Devletin vatandaşına karşı şeffaf olunması ve açık davranması konularında tam mutabakata varılmıştır.

ÜMİT ÖZDAĞ'A İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MI VERİLECEK?

Bugün Kılıçdaroğlu ve Özdağ'ın görüşmesinin ardından ortak açıklamada ve protokolde yer almayan bir iddia ise özellikle sosyal medyada tartışma yarattı. Ankara kulislerinde Özdağ'a Kılıçdaroğlu'na destek karşılığında İçişleri Bakanlığı verileceği öne sürüldü.

KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANINDAN İDDİALARA YALANLAMA

CHP Basın Danışmanı Ömer Topsakal da ortaya atılan iddialar ve haberlerle ilgili, "Kesinlikle yalan haber. Böyle bir bilgi yok" dedi.

"ÖZDAĞ'A HİÇBİR GÖREV VERİLMEDİ"

Gazeteci Canan Kaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nın basın danışmanı Ömer Topsakal ile konuştum. Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün "Özdağ'a İçişleri ve Kültür Bakanlığı ile TİKA ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı verildi" iddiasını kesin bir dille yalanladı. Özdağ'a, şu an için hiçbir görev verilmediğini belirtti" ifadelerini kullandı.