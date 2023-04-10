Kılıçdaroğlu'nun, CHP'den vekil adayı olan Ergin'le ilgili yıllar önce söyledikleri bomba: Bakan değil vekil olamazsın

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in DEVA Partisi kontenjanından CHP Ankara 1. bölgeden vekil adayı olarak gösterilmesi tepkilere neden oldu. Ergenekon ve Balyoz gibi davalarındaki tutumları nedeniyle eleştirilen ismin, yıllar önce Kılıçdaroğlu tarafından da tepki gördüğü ortaya çıktı. CHP lideri o konuşmasında Ergin'le ilgili, "Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil, milletvekili olamazsın" demişti.

Cumhuriyet Halk Partisi, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. Listede eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, DEVA Parti üzerinden CHP Ankara 1. bölgeden 4. sırada milletvekili adayı gösterildi.

"BAKAN DEĞİL VEKİL BİLE OLAMAZSIN"

Ancak Ergin'in adaylığı, CHP'liler tarafından Ergenekon ve Balyoz gibi davalarındaki tutumları nedeniyle tepki çekti. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yıllar önce Ergin hakkında sarf ettiği ifadeler yeniden gündeme geldi. Kılıçdaroğlu'nun 2010 yılındaki bir grup konuşmasında eski Adalet Bakanı Ergin için, "Bu ülkenin talihsizliği ne? Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil, milletvekili olamazsın" dediği öğrenildi.

TEPKİLER ART ARDA GELDİ

Bu sebeple Kılıçdaroğlu'nun partisinde Ergin'e kontenjan açması eleştirildi. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Söylemesem olmaz! Fenerbahçe'ye 3 Temmuz FETÖ kumpası yapılırken Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin'in Atatürk ve Cumhuriyet ile özdeş olan Çankaya'dan aday gösterilmesini bir Fenerbahçeli olarak kabul edemiyorum" ifadelerini kullandı.

İNCE DE TOPA GİRDİ

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ise konuyla ilgili paylaşımı şöyle: "Memleket Partisi'nin Ankara Çankaya 1. Sıra Milletvekili adayı; Prof. Dr. İpek Özkal Sayan, Mülkiye'de profesör, Atatürkçü bir Cumhuriyet kadını. Karşısında ise Ergenekon ve Balyoz kumpasları döneminin Adalet Bakanı var, Ali Dibo var. Bağrına taş basa basa değil, tıpış tıpış değil, gönül rahatlığıyla ver oyunu Memleket'e. Memleket gibisi yok"