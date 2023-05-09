Kılıçdaroğlu'nun Afiş ve Pankartlarının Olduğu Kıraathaneye Saldırı

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Buca Çamlıkule'deki bir kıraathaneye Kemal Kılıçdaroğlu'nun afiş ve pankartlarının olduğu sırada Savcı Sayan ve beraberindeki yaklaşık 30 kişilik bir grupla saldırı gerçekleştiğini açıkladı. Olayda 3 kişi yaralandı.

KERİM UĞUR

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "Buca Çamlıkule'de, 13. Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun afiş ve pankartlarının olduğu bir kıraathaneye, Savcı Sayan ve beraberindeki yaklaşık 30 kişilik bir grupla saldırı gerçekleşti" dedi.

Sevda Erdan Kılıç, Twitter hesabında, İzmir'in Buca ilçesindeki bir kıraathaneye yönelik saldırı anında çekilmiş bir video yayınladı. Kılıç, paylaşımında şunları kaydetti:

"Buca Çamlıkule'de, 13. Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun afiş ve pankartlarının olduğu bir kıraathaneye, Savcı Sayan ve beraberindeki yaklaşık 30 kişilik bir grupla saldırı gerçekleşti. Olay yerine hızlı bir şekilde intikal ettik. Şimdi emniyette bilgi alıyoruz. Bütün seçmenlerimizi sükunete davet ediyoruz. Sopalar değil, sevgi dili kazanacak."

Sevda Erdan Kılıç, CHP İzmir Milletvekilleri Ednan Arslan, İzmir milletvekili adayları Deniz Yücel, Burak ve Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'la birlikte söz konusu kahvehane önünde yaptığı açıklamada, partilileri sükunete davet ederek şunları söyledi:

"TAŞ ATANLAR DEĞİL, ELİYLE KALP YAPANLAR KAZANACAK"

"Yeter ki siz provokasyona gelmeyin. Yavaş yavaş da evlerinize dağılın. Zaten biz kazanıyoruz. Bununla ilgili kaygımız da yok. O yüzden sakin sakin şu bir haftayı da geçirelim. Pazarı da geçirelim, itiraz süresini de geçirelim, ondan sonra bol bol sohbet ederiz. Zaten taş atanlar değil, eliyle kalp yapanlar kazanacak. O yüzden biz, kalp yapmaya devam edelim."

AKP'nin İzmir'den milletvekili adayı gösterdiği Savcı Sayan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendilerinin saldırıya uğradığını ve üç arkadaşının yaralandığını öne sürdü.