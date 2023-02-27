"Kılıçdaroğlu'nun adaylığında anlaşıldı" iddiasına İYİ Parti'den yalanlama: Asla gerçeği yansıtmamaktadır
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki görüşmenin ardından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İki liderin, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda anlaştığı öne sürülürken, iddialara İYİ Parti cephesinden yalanlama geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Aday konusuna ilişkin asılsız haberler ve "pazarlık" iddiaları asla gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün görüşme gerçekleştirdi. Akşener'in evinde yapılan görüşme, CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı öncesi gerçekleşti.
Yaklaşık 2 saat süren görüşmede, 2 Mart'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılacak 6'lı Masa toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, ikili zirvenin ardından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
İki liderin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda anlaştığı iddia edildi. İddialara İYİ Parti cephesinden yalanlama gecikmedi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iddianın gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Zorlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanımızı ziyaretleri sonrası, aday konusuna ilişkin asılsız haberler ve 'pazarlık' iddiaları asla gerçeği yansıtmamaktadır. Millet İttifakı 2 Mart toplantısına ilan edilen ilkeler çerçevesinde kararlı şekilde hazırlanmaktadır."
Öte yandan, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen CHP Grup Toplantısı'ndan dikkat çeken bir karar çıkmıştı.Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda CHP TBMM Grubu adına Kılıçdaroğlu, oy birliğiyle yetkilendirilmişti. CHP TBMM Meclis Grup bildirisini okuyan Özel, "CHP TBMM Grubu olarak 26 Şubat 2023 günü saat 10.00'da olağanüstü gerçekleştirdiğimiz toplantımızda, Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonraki bütün süreçlerde grubumuz adına karar alma konusunda oy birliğiyle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yetkilendirilmiştir." demişti.