"Kılıçdaroğlu'nun adaylığında anlaşıldı" iddiasına İYİ Parti'den yalanlama: Asla gerçeği yansıtmamaktadır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki görüşmenin ardından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İki liderin, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda anlaştığı öne sürülürken, iddialara İYİ Parti cephesinden yalanlama geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Aday konusuna ilişkin asılsız haberler ve "pazarlık" iddiaları asla gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.