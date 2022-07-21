Kılıçdaroğlu: Niteliklere uygun cumhurbaşkanı adayımız çıkacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı olacak kişinin ahlaklı olması lazım, erdemli olması lazım, devleti tanıması lazım, devlet aklının olması lazım, tecrübeli birinin olması lazım. Bu niteliklere uygun bir cumhurbaşkanı adayımız çıkacak, inşallah Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurlu 13'üncü cumhurbaşkanı olacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde kanaat önderleri ve muhtarlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, "Bir vatandaşımız, bir ailemiz eğer yatağa aç giriyorsa hepimizin oturup düşünmesi lazım. Kanaat önderleri ile muhtar arkadaşlarımla yaptığım toplantılara önem veriyorum. Birbirimizi tanımamız lazım. Bu toplantıların yapılma nedeni biraz da bu. Sizden farklı bir yaşantım yok benim. Dolayısıyla benim öyle saraylara öyle lüks hayatlara falan ihtiyacım yok. Onlar beni rahatsız eder. Benim vatandaşım eğer huzur içinde yaşıyorsa ben de huzur içinde yaşarım. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir eksiğimiz var. Biz genelde Ankara'da oturduk. Güzel nutuklar attık. Sonra dedik ki vatandaş niye bize oy vermiyor? Gelip sizin sofranıza oturmadık. Derdinizi dinlemedik. 'Ya arkadaş sizin derdiniz nedir?' diye oturup konuşmadık. Hep Ankara'dan konuştuk, ondan sonra sizden oy bekledik. Sonra 'neden vatandaş bize oy vermiyor' diye oturup düşünmedik bile. Ben, Anadolu'da sizler nasıl yetiştiyseniz öyle yetiştiğim için sizin sofralarınıza oturmak, sizinle oturup konuşmak, dertleşmek benim görevim" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığına çok yakışıyorsunuz; aday mısınız?" sorusu üzerine ise, "Cumhurbaşkanlığını belirleme yetkisi 6'lı masada. Bu konuda görüş birliğini sağladık. Görüş birliğine vardık. 6 lider sadece cumhurbaşkanının niteliklerini belirlediler ve onu kamuoyu ile paylaştılar. Cumhurbaşkanı olacak kişinin ahlaklı olması lazım, erdemli olması lazım, devleti tanıması lazım, devlet aklının olması lazım, tecrübeli birinin olması lazım gibi nitelikleri saydık. Bu niteliklere uygun bir cumhurbaşkanı adayımız çıkacak, inşallah Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurlu 13'üncü cumhurbaşkanı olacak." ifadelerini kullandı.