Kılıçdaroğlu "TV kanalları yayınlamayı reddetti" deyip çektiği kısa filmi sosyal medyadan paylaştı

Sosyal medyadan yeni bir video paylaşan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "5'li çete" diye hitap ettiği şirketlerden tahsil edeceği 418 milyar dolarla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. 418 milyar dolarla halk için yapacaklarını kısa filmlerle anlattığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bu filmler bu gece televizyonlarda yayınlanacaktı ama bazı kanallar yayınlamayı reddetti." deyip söz konusu filmi sosyal medyadan paylaştı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan "Sevgili halkım, korku dağları sarmış. Çok önemli bir mesele var, hepinizi 21.30'da buraya bekliyorum." açıklamasını yaptı. İşaret ettiği saat gelince "Herkesin kiminle ve ne ile mücadele ettiğimizi çok iyi anlaması gerekiyor. Bu iş çok ciddi, bu seçim de çok hayati. Ey çeteler! Siz hala anlamadınız, Bay Kemal asla yolundan dönmez." notuyla 1 dakika 38 saniyelik yeni bir video paylaştı.

"TV KANALLARI YAYINLAMAYI REDDETTİ"

Videoda tahsil edeceği 418 milyar dolarla ilgili yapacaklarına dair kısa film çektiklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Bu filmler bu gece televizyonlarda yayınlanacaktı ama bazı kanallar yayınlamayı reddetti." dedi.

FİLMİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Daha sonra söz konusu filmi de sosyal medyadan yayınlayan Kılıçdaroğlu, paylaşıma "Buyurun, engellenen kampanyamızın ilk filmi. 418 milyar doların her kuruşunu söke söke alacağım. Son günlerinizin keyfini çıkarın çeteler..." notunu düştü.

Kılıçdaroğlu'nun videodaki açıklamaları şöyle:

"Sevgili halkım sizden çalınan bir para var. Tam 418 milyar dolar. 20 yılda bine yakın yandaş şirket bir araya geldi ve Hazine'yi soydu. Çalınan para sizin paranız. Evlatlarınızın parasını gasp ettiler. Bu arada şunu da söyleyeyim. Devletle birlikte dürüstçe hizmet veren on binlerce şirket var. Bunların hepsinin başımın üstünde yeri var. Bende bu yandaş çetelerle ilgili çok net konuştum. 'Onlar benim baş düşmanım' dedim. 'Onlar bu ülkenin evlatlarının hakkını yediler' dedim. Bu çetelerden tahsil edeceğim 418 milyar dolarla halkım için yapacaklarımı anlattım kısa filmlerle. Bu filmler bu gece televizyonlarda yayınlanacaktı ama bazı kanallar yayınlamayı reddetti.

"BEN BU MÜCADELEDE ÖLÜMÜ GÖZE ALDIM"

Hırsızlığa kalkan oluşturacak bir yasak için kimlere haber uçurduklarını da biliyoruz. Ey çeteler ey o halkın gasp edilmiş parasıyla alınan medyalar, ben sizden mi korkacağım. Ben bu mücadelede ölümü göze almışım. Sizin sansürlerinizden mi geri adım atacağım.

"BEN SIRTIMI MİLLETİME YASLIYORUM"

Halkımız refaha ve huzura kavuşacak. Bunun için ben sizinle ölümüne mücadele edeceğim. Şu net ki ben sırtımı milletime yaslıyorum. Vallahi biz bu işi yaparız. Halkıma sesleniyorum 418 milyar dolar serisinin ilk filmini birazdan paylaşacağım."