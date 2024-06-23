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Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken paylaşım! 14 kişinin öldüğü yangını bugün hatırladı

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CHP'nin yeni yönetimini adım adım takip edip paylaşım üstüne paylaşım yapan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Diyarbakır-Mardin sınırında meydana gelen ve 14 kişinin hayatını kaybettiği yangını bugün hatırlaması eleştiri konusu oldu. Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda "Sosyal devletin bir gereği olarak vatandaşlarımızın afet sonucu doğan zararlarının ivedilikle karşılanması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz perşembe günü Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede çıkan yangında 14 kişi hayatını kaybederken, günler süren yangında çok sayıda evin yer aldığı binlerce dönüm arazi de küle döndü.

GÜNLER SONRA AKLINA GELDİ

Kamuoyunun gündeminden günlerce düşmeyen olay eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise ancak bunun aklına geldi. CHP'de koltuğunu kaptırdığı Özgür Özel ve ekibinin icraatlarını adım adım takip ederek paylaşım üstüne paylaşım yapmaktan geri kalmayan Kılıçdaroğlu, 14 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili mesajında "Sosyal devletin bir gereği olarak vatandaşlarımızın afet sonucu doğan zararlarının ivedilikle karşılanması gerekmektedir" dedi.

"ZARARLARIN İVEDİLİKLE KARŞILANMASI GEREKMEKTEDİR"

Kılıçdaroğlu'nun mesajı şu şekilde; "Diyarbakır ve Mardin kırsalında çıkan yangında, hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yangından etkilenen ve yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Sosyal devletin bir gereği olarak vatandaşlarımızın afet sonucu doğan zararlarının ivedilikle karşılanması gerekmektedir.

"YANGIN TEHDİTLERİNE KARŞI DAHA DİKKATLİ OLMANIZI RİCA EDERİM"

Sizlerden ricam; havaların çok sıcak olduğu bu mevsimde, ormanlarımızda ve tarım alanlarımızda yangın tehditlerine karşı daha dikkatli olmanız ve gereken önlemleri almanızdır."

Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken paylaşım! 14 kişinin öldüğü yangını bugün hatırladı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır Mardin Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

tahsin bueyuekkol:

Ne doğali Teroristler yakti Onlara yardim ve yataklik edenlerde icinde

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Onemli Degil:

Bu Ilk Felaket Degil..Boyle Seyler Icin SIGORTA Vardir..Kuzey America Sigorta Systemini Firildakzadelerden Talep Edin..Gerci Kendileri Senden Benden Fazla Herseyi Daha Iyi Biliyorlardir..Bunun Icin DUZENLEMELER Yapilsin..Zaten 100 Senedir HAZINE den Yeteri Kadar Bos Bos Isler Icin Paralar Hortumlaniyor.

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yanıtYanıtla
Onemli Degil:

Bu Ilk Felaket Degil..Boyle Seyler Icin SIGORTA Vardir..Kuzey America Sigorta Systemini Firildakzadelerden Talep Edin..Gerci Kendileri Senden Benden Fazla Herseyi Daha Iyi Biliyorlardir..Bunun Icin DUZENLEMELER Yapilsin..Zaten 100 Senedir HAZINE den Yeteri Kadar Bos Bos Isler Icin Paralar Hortumlaniyor..

0
0
yanıtYanıtla
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