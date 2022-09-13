Kılıçdaroğlu'nun Sakarya'daki konuşmasına damga vuran gaf: Burası en kanlı mücadelenin verildiği kenttir

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısı kapsamında bugün Sakarya'da konuşma yaptı. Sakarya Meydan Muharebesi'nin ismini gerçekleştiği yer olan Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçelerinden geçen Sakarya Nehri'nden aldığını unutan Kılıçdaroğlu, "Sakarya aynı zamanda milli kurtuluş savaşı sırasında en kanlı mücadelenin verildiği bir kenttir. Sakarya savaşıdır, Sakarya galibiyetidir" diyerek sosyal medyanın gündemine gelen bir gafa imza attı.

CHP farklı kentlerde grup toplantılarına devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'da partisinin grup toplantısını gerçekleştirdi. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, CHP Lideri Kılıçdaroğlu burada katılımcılara hitap etti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SAKARYA GAFI

CHP Grup Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçelerinde yapılan Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sakarya'da yapıldığını unutarak bir gafa imza attı.

''SAKARYA, EN KANLI MÜCADELENİN VERİLDİĞİ KENTTİR"

Açıklamalarında Kılıçdaroğlu, "Sakarya aynı zaman da bir tarım kenti, bir sanayi kenti, bir üniversite kenti, bir kültür kenti Sakarya... Sakarya'ya böyle bakmak lazım. Sakarya aynı zamanda milli kurtuluş savaşı sırasında en kanlı mücadelenin verildiği bir kenttir. Sakarya savaşıdır, Sakarya galibiyetidir" dedi.

SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ NEREDE YAPILDI?

23 Ağustos 1921'de başlayıp 13 Eylül 1921'de sona eren Sakarya Meydan Muharebesi nerede gerçekleşmiştir? Ancak sanılanın aksine, Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktasını oluşturan Sakarya Meydan Savaşı, Sakarya ilimizde değil Ankara ilimizin Haymana ve Polatlı ilçelerini çevreleyen bir alanda gerçekleşmiştir.