Kılıçdaroğlu'ndan iktidarı küplere bindirecek iddia: Bunlar mal varlıklarını dışarı götürüyor

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçime bir hafta kala çıktığı bugünkü Kırıkkale mitinginde ortalığı karıştıracak bir iddiada bulundu. Kılıçdaroğlu, "Bunlar şimdi mal varlıklarını dışarı götürüyorlar. ABD'nin en pahalı yeri Manhattan adasıdır, orada 35 katlı gökdelenler yaptılar. Muhammed Ali'nin çiftliğini satın aldılar, İngiltere'de Chelsea'de lüks villalarda oturuyorlar. Hepsini biliyorum ve son kuruşuna kadar alıp Türkiye'ye getireceğim" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırıkkale'deki mitingde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BİZ ONLARIN NE YAPTIĞINI BİLİYORUZ"

"Bu ülkede fakirlik varsa yoksulluk varsa sorumlusu fakir değil, sorumlusu devleti yönetenler" diyen Kılıçdaroğlu, "Biz onların ne yaptığını biliyoruz. Sizden tek isteğim sandığa gidip oy kullanın ve demokratik yollarla otoriter bir yönetimi değiştirin" ifadelerini kullandı.

"ABD'DE 35 KATLI GÖKDELENLER YAPTILAR"

Seçime 7 gün kala iktidarla ilgili ortalığı karıştıracak bir iddiada da bulunan Kılıçdaroğlu,"Bunlar şimdi mal varlıklarını dışarı götürüyorlar. ABD'nin en pahalı yeri Manhattan adasıdır, orada 35 katlı gökdelenler yaptılar. Muhammed Ali'nin çiftliğini satın aldılar, İngiltere'de Chelsea'de lüks villalarda oturuyorlar. Hepsini biliyorum ve son kuruşuna kadar alıp Türkiye'ye getireceğim" dedi.

"BENİM MİLLİYETÇİLİĞİMİ SORGULAYACAK ADAM DAHA ANASININ KARNINDAN DOĞMADI"

Kılıçdaroğlu iktidarın kendisine yönelik söylemlerine de sert çıkarak "Şimdi bir de bizim milliyetçiliğimizi sorguluyorlar. Benim milliyetçiliğimi sorgulayacak adam daha anasının karnından doğmadı. Siz çocuklarınızı paralı askere gönderirken bu gariban yani Kılıçdaroğlu, kendi evladını askere garibanların çocuğu gibi gönderdi. Milliyetçilik herkesi kucaklamak demektir. Kim teröre destek verirse, kim terörden yana olursa, kim teröristlerin ayağına hakimleri savcıları götürürse, kim şehitlere kelle derse Allah bin belasını versin. Sinan Ateş'i unuttuğumu sanmayın. Ankara'nın göbeğinde güpegündüz uyuşturucu çeteleri tarafından vuruldu. Sinan Ateş'in faillerini bulacağım, kulaklarından tutacağım yargıya teslim edeceğim" diye konuştu.