Kılıçdaroğlu'ndan gündem yaratacak iddia: Afgan göçmenler Konya'daki kamplarda özel olarak eğitiliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sığınmacılarla ilgili gündem yaratacak bir iddiada bulundu. Türkiye'de bulunan Afgan sığınmacıların Konya'daki kamplarda özel eğitimden geçtiklerini öne süren Kılıçdaroğlu, "Türkiye bakın bir ekonomik kaosla beraber, ekonomik patlamayla beraber başka patlamalara her an gebe olabilir, her an. Çünkü kontrolsüz bir süreç içerisinde gidiyor. Bunun önlemi alınmadığı takdirde ne olacak, ne olacak yani?" dedi.

"BÖLGE TAMAMEN KONTROLDEN ÇIKMIŞ DURUMDA"

Ankara'da bir grup gazeteciyle buluşmasında göçmen sorunuyla ilgili yeni bir iddiada bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Hatay Büyükşehir Belediye başkanı bağırıyor, çağırıyor, tehlikeye dikkat çekiyor. Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı bana anlattı bütün bunları. Bölge tamamen kontrolden çıkmış durumda şu anda. Asıl üzerinde durulması gereken nokta bu ama bu konu hiç gündemde değil. Seçimi kim kazandı ben söyleyeyim, seçimi Suriyeliler kazandı, sığınmacılar kazandı seçimi. Kimin ne kadar olduğu bile belli değil. Eskiden vatandaşlık verilirken ve vatandaşlıktan çıkarılırken Resmi Gazete'de yayınlanırdı bunlar.

"ÇADIRLARIN KURULMASI LAZIM, YARDIMSA YARDIM..."

Kadın iki çocuğuyla beraber savaştan kaçmış veya eşiyle beraber kaçmış gelmiş; tamam bunlara biz bir şey demiyoruz zaten ama bunların belli bir yerde tutulması lazım. Nerede? Ya Suriye sınırında ya bizim topraklarda bir yerlerde tutulması lazım, çadırların kurulması lazım, yardımsa yardım, beslenme ise beslenme, okulsa okul her türlü imkan karşılansın, ona itirazımız yok. Avrupalı da para veriyor zaten bunu yap diye ama hesabını vermediği için Avrupalı parayı vermiyor, sen parayı nereye harcadın diyor, ben bilmiyorum diyor. Bakın bir şey, dernek adını vereyim.

"ALLAH AŞKINA BUNLAR SIĞINMACI FALAN DEĞİL"

HAYAD, bunun başında bir kişi var ve Suriye'deki ailelere ve çocuklara yaptığı yardımları, filmlerini görmenizi isterim. Gönüllü, yaptığı bütün harcamaları dijital ortamda Avrupalılar görüyorlar yani, Avrupa Birliği görüyor ve masraflarını karşılıyorlar onların, her türlü masraflarını. Çünkü parayı sen buraya harcıyorsun, sana yardım ediyoruz diyorlar. Fakat bizde gelmiş nerede olduğu belli değil. Bir Kilis'e gidin, Kilis'te filinta gibi gençler, saçlar, tıraşlar, keyfi yerinde Allah aşkına bunlar sığınmacı falan değil ya değil. Afganlar yani ben Afganların özel olarak Konya'da eğitildiğini de biliyorum.

"KİM EĞİTİYOR BUNLARI, KAMPLARDA KAÇ KİŞİ VAR?"

Evet, eğitildiğini biliyorum bunların. Ya bunlar nasıl, kim eğitiyor bunları? Bu kamplar nerededir? Bu kamplarda kaç kişi var, kaç kişi eğitiliyor bu kamplarda? Bu Kilis'le Hatay'a kadar olan bölgede uyuyan hücreler nedir? Kimdir bu uyuyan hücreler?

"TÜRKİYE BAŞKA PATLAMALARA HER AN GEBE OLABİLİR"

Türkiye bakın bir ekonomik kaosla beraber, ekonomik patlamayla beraber başka patlamalara her an gebe olabilir, her an. Çünkü kontrolsüz bir süreç içerisinde gidiyor. Bunun önlemi alınmadığı takdirde ne olacak, ne olacak yani? Siz eğer İran'dan binlerce kilometreyi aşıp Afganistan'dan Türkiye'ye getirip siz uyuşturucu sokabiliyorsanız, Afganlar gelebiliyorsa."