Kılıçdaroğlu'ndan gençlere seçim mesajı: Büt'e bırakmayalım, ilk turda bitirelim

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, genç kesimin sıkça kullandığı TikTok'ta yayınladığı videolara bir yenisini ekledi. Kılıçdaroğlu, "Gençler, biliyorsunuz ki kopya çekmek iyi değildir. Cumhur İttifakı, bu seçimde vaatlerini bizden kopyala yapıştır yapmış. Allah bunlara akıl fikir versin. Kopya çekenlere sakın güvenmeyin. Bu seçimi de büt'e bırakmadan ilk turda bitirelim" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformlarında video paylaşmaya devam ediyor.

"CUMHUR İTTİFAKI KOPYALA-YAPIŞTIR YAPMIŞ"

Gneç kesimi de hitap etmek adına bir süre önce Twitter'ın yanı sıra TikTok'a da video çeken Kılıçdaroğlu, son videosunda bir sene öncesinde ve bundan 1-2 hafta öncesindeki yaptığı vaatleri Cumhur İttifakı'nın "kopya çekerek" aldığını ifade etti.

"BU SEÇİMİ BÜT'E BIRAKMADAN İLK TURDA BİTİRELİM"

Açıklamalarında Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Gençler, biliyorsunuz ki kopya çekmek iyi değildir. Ama bu ülkeyi 20 yıldır yönetenler ne yazık ki derslerine çalışmamaya devam ediyor. Cumhur İttifakı, bu seçimde vaatlerini bizden kopyala yapıştır yapmış. Allah bunlara akıl fikir versin. Bakın bunların bir kısmını bir sene öncesinde, bir kısmını da bir iki hafta önce sizlerle paylaşmıştım. Gençler siz siz olun, dersinize iyi çalışın. Kopya çekenlere sakın güvenmeyin. Bu seçimi de büt'e bırakmadan ilk turda bitirelim."