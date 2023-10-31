Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: İktidarı bize devret Filistin sorunu nasıl çözülürmüş göreceksin

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu parti grubunda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "İktidarı bize devret Filistin sorunu nasıl çözülürmüş göreceksin. Ortadoğu'ya barış ve huzur nasıl gelecekmiş göreceksin o zaman" ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay öncesinde son kez grup toplantısına katıldı. İsrail ile Hamas güçleri arasındaki çatışmaya değinen CHP lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken bir çağrı yaptı.

"İKTİDARI BİZE DEVRET"

Hafta sonu İstanbul'da yapılan Büyük Filistin Mitingi'ne atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, "Beyefendi miting yaptı. Ya sen muhalefet değilsin, iktidarsın. Senin ne işin var mitingde! Saadet Partisi yaptı, Gelecek Partisi yaptı. Sen muhalefetsen o zaman mitingini yap. İktidarı bize devret Filistin sorunu nasıl çözülürmüş göreceksin o zaman" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

"Erdal İnönü'nün ölüm yıldönümü. Bir bilim insanı ve bir siyasetçiydi. Onu rahmetle, saygıyla anıyoruz. Cumhuriyet'in 2. yüzyılının ilk günlerinde bir olmak, beraber olmak, sıcak mesajlar vermek en çok Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışır. Kutlamalarda 10 milyon vatandaşımıza ulaştık. Buradan tüm belediye başkanı arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu heyecanı yaşattıkları için. Kutlamalarımız yıl boyunca da devam edecek. Anıtkabir'e yürüdük ve bütün insanlarımız oradaydı. 1 milyon 182 bin vatandaş, Anıtkabir'i ziyaret etti.

"ÖNCE EKONOMİYİ KALKINDIRDILAR"

Artık öyle bir noktadayız ki hiçbir güç Cumhuriyet'i ve demokrasiyi engelleyemez. Gazi Mustafa Kemal 1923'te İzmir İktisat Kongresi'nde şunları söyledi: Savaş meydanlarında kazanılan zaferler, ekonomik zaferlerle taçlandırılamazsa gerçek zafere ulaşılamaz. Milli Kurtuluş Savaşı sonrası kimseye yalvarıp, yakarmaması için önce ekonomiyi kalkındırdılar. Yoklukla mücadele ettiler. Cumhuriyet'i kuranlar, yolsuzluklarla mücadele ettiler. TBMM'de 3 kişiyi Yüce Divan'a gönderdiler. Bunlar, bu parlamentodan yolsuzluklarla mücadele yapılmasın, savcı soruşturma ve kovuşturma açmasın diye yasa çıkardılar.

"SAYIŞTAY TAMAMEN İŞLEVSİZ BIRAKILDI"

Onlar, her kuruşun hesabını millete veriyorlardı. Bunlar ise lüks ve şatafat içindeler. Hesap vermeyi değil, vatandaşa da hesap soruyorlar! Parayı köylü, işçi, emekli, esnaf veriyor, vergi veriyoruz ya, hesabını vereceksin! Sayıştay tamamen işlevsiz bırakıldı. Bunlar TL'yi yerlerde sürünür hale getirdiler. Öyle bir noktaya getirdiler ki Türkiye'yi, yabancı parayla borçlanan düzeni inşa ettiler. TL itibar kaybeden bir para. Onlar, devlette liyakatli kadroları istihdam ettiler, adalete gölge düşürmediler. Burada ise bırakın devlette liyakati, savcının yazısına baktığımızda yargıda çetelerin oluştuğunu görüyoruz.

CAN ATALAY KARARINA TEPKİ

Milletvekili seçiliyor, hâlâ içerde. Niye içerde? İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi karar aldı, açık söylüyorum; talimatla karar aldı. AYM'nin aldığı karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Anayasayı, yargı kararlarını kim uygulayacak? İnsan Hakları Komisyonu üyesinin ne işi var hapishanede. Suç işliyorlar. Bunu da kendilerine göre demokrasi sanıyorlar. Bu kişi bizim milletvekilimiz değil, başka bir partinin milletvekili. CHP'nin bir özelliği var, nerede bir haksızlık varsa CHP'liler kapı gibi onların yanındadır.

KURULTAY MESAJI

Güzel bir kurultay, keyifli bir kurultay, barış içinde bir kurultay yapacağız. Bayram havası içinde bir kurultay yapacağız."