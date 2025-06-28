Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer

Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali davası öncesi konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Örgüt 2-3 gün tepki gösterir, sonra her şey yoluna girer" diyerek süreci önemsiz gördüğünü belirtti. Ayrıca, Ekrem İmamoğlu için düzenlenen mitingleri de doğru bulmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bu konu hukukla ilgilidir, mitinglere gerek yok" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Kasım 2023'te gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava, siyaset gündeminin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. Duruşma tarihi yaklaşırken, partideki eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı değerlendirmeler dikkat çekti.

"2-3 GÜN TEPKİ GÖSTERİRLER"

Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün haberine göre; CHP'li bir heyetin ziyaretinde konuşan Kılıçdaroğlu, kurultayın iptal edilmesi ihtimaliyle ilgili olarak, "Arkadaşlar bu konuda telaşa gerek yok. Örgütün tepkisi ne olacak? 2-3 gün tepki gösterir. Neymiş, beni genel merkeze sokmayacaklarmış. Evet, sokmasınlar. Genel başkan neredeyse genel merkez orasıdır. Bunların hepsi yoluna girer" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer

"KARARA KARŞI ÇIKARLARSA..."

Kılıçdaroğlu ayrıca bu karara karşı çıkmanın pratikte çeşitli sorunlara yol açacağını da dile getirerek, "Karara karşı çıkarlarsa maaşları nasıl ödeyecekler, milletvekillerini nasıl seçecekler, belediye başkanını nasıl belirleyecekler?" sorularını yöneltti.

Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer

İMAMOĞLU MİTİNGLERİNE ELEŞTİRİ

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sadece kurultay davasıyla da sınırlı kalmadı. Tutuklanma tehlikesiyle karşı karşıya olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için düzenlenen destek mitinglerini de doğru bulmadığını ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun "Bu konu Ekrem Bey ile hukuk arasında bir meseledir. Böyle mitinglere falan gerek yok" dediği öğrenildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı

İkinci kez dede olan ünlü isim davullu zurnalı kutlama yaptı
Haberler.com
500

Yorumlar (23)

Haber YorumlarıEmrah Emir:

Devlet Bahçelinin ardından ikinci Ak Partili olan sözde mualif

Yorum Beğen182
Yorum Beğenme43
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Gül:

Anlasildi kime çalistigin.

Yorum Beğen149
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıayhan arman:

Anlaşıldı kime hizmet ettiğin ne koltukmuş bırakmıyorlar

Yorum Beğen83
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalil Yarbaşı:

Chp gerçek solcu iki genel başkan gördü birisi rahmetli Ecevitti diğeri rahmetli Deniz Baykaldı Ecevit'i partiden dışladılar Baykal'a komplo kurup genelbaşkanlığı elinden aldılar Şimdikiler Abd İsrail mandasına girmek için birbirleri ile yarışıyorlar

Yorum Beğen78
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdil Basyigit:

Akepeyi sevmiyorum ülkeyi bitirdi ama chp dende bi b.k olmaz aklı selim insanların önümüzdeki seçimde vatanını seven ihanet etmeyecek yeni bir parti yeni bir lider bulması elzemdir

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Tüm 23 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in 'öldürdük' dediği 2 kritik isim Tahran'daki cenazede ortaya çıktı

İsrail'in "öldürdük" dediği 2 kritik isim cenazede ortaya çıktı
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı

Uçakta valizi kaybolan ünlü şarkıcı sahneye bornozla çıktı
Fenerbahçe'ye gidecek mi? Ertuğrul Doğan'dan bomba Uğurcan Çakır sözleri

Konu: Fenerbahçe! Ertuğrul Doğan'dan olay yaratacak Uğurcan sözleri
İsrail'den Gazzelilere ölüm tuzağı! Un çuvallarından uyuşturucu çıktı

İsrail'in yeni skandalı! Un çuvalından ölüm tuzağı çıktı
Jeff Bezos'tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi

Ünlü iş insanından eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi
Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi

İki ilimiz alev alev yanıyor! Yüzlerce kişi tahliye edildi, TSK sahada
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Abdullah Çatlı'nın hayatı film oluyor! İşte canlandıracak isim

Abdullah Çatlı'nın hayatı film oluyor! İşte canlandıracak isim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.