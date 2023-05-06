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Bahçeli, "Bunlar alsa alsa vücutlarına mermi alır" dedi, Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi

Politika Haberleri

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortakları, Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarını vadediyor, Afrin'i geri alacaklarını söylüyorlar. Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar" sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Mafyalar, militanlar, SADAT'çılar, 5'li çeteler, domuz bağcılar bir araya geldi, Türkiye'yi tehdit ediyor" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açık hava toplantısında konuştu.

"ALSA ALSA VÜCUTLARINA MERMİ ALIRLAR"

Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortakları, Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarını vadediyor, Afrin'i geri alacaklarını söylüyorlar. Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, 'Bunlar alsa alsa vücutlarına mermi alır' dedi, Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi

KILIÇDARDAROĞLU'NDAN YANIT

Bahçeli'nin sözlerine CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Mafyalar, militanlar, SADAT'çılar, 5'li çeteler, domuz bağcılar bir araya geldi, Türkiye'yi tehdit ediyor. Bunları ilk turda tarihin çöplüğüne gömeceksin genç, sonra da Bay Kemal hepsini ait oldukları yere gönderecek. Sana söz!"

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin 'Bu hainler alsalar alsalar vücutlarına mermi alırlar' sözlerine yanıt

Haberler.com / Emre İliksiz - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli Politika Güncel Haberler

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