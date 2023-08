Kılıçdaroğlu Akbelenlilere seslendi: Oy verirseniz iki elim yakanızda olur

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te bugün yapılacak Akbelen görüşmeleri hakkında konuştu. Akbelenlilere seslenen Kılıçdaroğlu, "Hayır diyene oy verirseniz iki elim yakanızda olur" dedi.

"TOPRAĞIN OLMADIĞI YERDE VATAN OLMAZ"

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bugünün Meclis için özel bir gün olduğunu söyledi. Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen mevkisindeki maden sahasında vatandaşların topraklarına sahip çıktığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Siz toprağınıza sahip çıkıyorsanız bilin ki vatanınıza sahip çıkıyorsunuz. Toprak vatandır, toprağın olmadığı yerde vatan olmaz. Ağacınıza, bahçelerinize, ormanda yaşayan canlılara sahip çıkıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

PARTİLERİN MİLLETVEKİLERİNE ÇAĞRIDA BULUNDU

Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin "vicdanlı milletvekillerine" Akbelen'e gidip bakmaları çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, kendisinin görüp duyduklarını onların da görüp duymasını istediğini söyledi.

"TOPRAK MESELESİ VATAN MESELESİ"

Kemal Kılıçdaroğlu, bu çağrıyı bugün Meclis Genel Kurulu'nda da yapacaklarını belirterek, Cumhur İttifakı partilerinin milletvekillerinin Genel Kurul salonuna gelmeyip koridorda bekleyeceklerini, Meclis'te çoğunluk sağlanırsa içeri girerek 'hayır' oyu vereceklerini iddia etti.

"'HAYIR' DİYENE OY VERİRSİNİZ İLİ ELİM YAKANIZDA OLUR"

Elinin, "hayır" diyene oy verenlerin iki yakasında olacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ağacı seven, kurdu, kuşu seven, toprağını seven, vatanını seven bir kişi buna 'hayır' diyemez. Bu sıradan bir olay değil. Sıradan bir olay olsa tamam, itiraz et, 'Kardeşim ben buna katılmıyorum' de. Ama bu bir toprak meselesi, vatan meselesi, su meselesi, hava meselesi." ifadelerini kullandı.

Kömürü işleyecek santrallerde filtrelerin yetersiz olması halinde yaşanacak olumsuzluklara değinen Kılıçdaroğlu, "O nedenle sizin hakkınızı ve hukukunuzu savunmak benim, arkadaşlarımın, bütün vatanseverlerin ortak görevi." diye konuştu.