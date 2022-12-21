Kılıçdaroğlu'ndan AK Partili belediye başkanlarına teşekkür: Bu konuda haklarını yemem

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta sel felaketinin yaşandığı Antalya'nın Kumluca ilçesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "Kimsenin hakkını yemek istemem. AK Partili belediye başkanlarının da buraya araç gereç gönderdiklerini biliyorum. Onlara da yürekten teşekkür ederim çünkü biz bir aradayız, farklı düşünebiliriz ama bir yerde felaket olduğu zaman beraber yardıma koşmak zorundayız." dedi.