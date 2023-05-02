Kılıçdaroğlu'na miting için gittiği Van'da yoğun ilgi! Seçim otobüsü ilerlemekte zorlandı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Ağrı ve Van'da seçmenlerle bir araya geldi. CHP'nin 2018'de yüzde 2,6 oy aldığı Van'da yoğun ilgiyle karşılaşan Kılıçdaroğlu'nun seçim otobüsü, sokaklardaki izdiham nedeniyle miting alanına 1 saat gecikmeli ulaştı.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı ve Van'da düzenlenen mitinglerde seçmenle buluştu.

İZDİHAM NEDENİYLE 1 SAAT GEÇ KALDI

Kılıçdaroğlu, miting alanına ilerlerken CHP'nin 2018 seçimlerinde 2,6 oy aldığı Van halkının büyük ilgisiyle karşılaştı. Sokaklardaki izdiham nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun seçim otobüsü miting alanına 1 saat geç ulaştı.

"KAYYUM DENEN GARABET UYGULAMALARI BİTİRECEĞİM"

Van'da "Bu ülkeye barışı getireceğiz' diye konuşan Kılıçdaroğlu "Büyük haksızlıklar yapıldığını biliyorum. Seçimle gelenlerin görevlerinden alındığını biliyorum. Bütün bunları çözeceğim. Kayyum denen garabet uygulamaları tümüyle bitireceğim" ifadelerini kullandı.