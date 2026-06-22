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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Emekli Hava Savunma Albayı Türeli'nin cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Emekli Hava Savunma Albayı Türeli'nin cenaze törenine katıldı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin babası Emekli Albay Feyzi Tunç Türeli için Ankara'da düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin babası Emekli Hava Savunma Albayı Feyzi Tunç Türeli için Ankara'da düzenlenen cenaze törenine katıldı.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin babası olan Emekli Hava Savunma Albayı Feyzi Tunç Türeli için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Feyzi Tunç Türeli, kılınan cenaze namazının ardından resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, CHP'li milletvekilleri ile Türeli'nin yakınları katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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