Kılıçdaroğlu: Manhattan'da gökdelenin yapıldığı yer dünyanın en pahalı adası

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Manhattan, dünyanın en pahalı adasıdır. Orada gökdelen yapıyorsunuz. Niçin, neden, hangi gerekçeyle, kimin parasıyla? Onların tamamını Türkiye'ye getireceğim göreceksiniz. Hiç meraklanmayın" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek yeni toplu taşıma yerleşkesinin açılışına katılmak üzere geldiği Mersin'de ilk olarak muhtarlarla buluştu. Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, muhtarları demokrasinin temel taşı olarak değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "Gittiğim her yerde muhtarlarla ayrıca özel bir toplantı yaparım. Onların haklarını ve hukuklarını onlara anlatmaya çalıştım. Daha da önemlisi iktidara geldiğimizde muhtarlarla ilgili ne yapacağımızı size anlatmak isterim. Bakınız sizin birleşik oy pusulanız yok. Milletvekillerinin var, diğerlerinin var. Birden fazla muhtar adayı varsa beğenmediğiniz kişinin oy pusulasını alıp cebinize koyarsınız, dışarı çıkarsınız. Bu muhtarlık kurumuna, siyaset kurumunun yeteri kadar değer vermediğini gösteriyor. Birden fazla muhtar adayı var mı? Var. O zaman birleşip oy pusulası yaparsınız. İsteyen istediği muhtarın altına mührünü basar ve o muhtar da diğer seçimlerde olduğu gibi kazandığı zaman gelir koltuğuna oturur. Bunun yapılması lazım" dedi.