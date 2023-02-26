Kılıçdaroğlu, Kızılay'ın çadır satmasıyla ilgili 'Sahi sen ne diyordun?' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göndermede bulundu

CHP lideri Kılıçdaroğlu, depremin 3. gününde Ahbap'a çadır satmasıyla gündem olan Kızılay'la ilgili bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında "Erdoğan, Kızılay ile ilgili depremzedelere hakaret ediyordun. Sahi sen ne diyordun…" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kızılay nerede?" diyenlere yönelik "Bunlar ahlaksız, namussuz, adi" dediği görüntüleri paylaştı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 44 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü. Çadır konusunda eleştirilen Kızılay'ın depremlerin üçüncü gününde Ahbap Derneği'ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığı iddia edildi. Ahbap ve Kızılay cephesinden gelen peş peşe açıklamalarla tartışmalar iyice alevlenirken, tepkiler de gecikmedi.

KILIÇDAROĞLU, ERDOĞAN'A GÖNDERMEDE BULUNDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak "Erdoğan Kızılay ile ilgili depremzedelere hakaret ediyordun. Sahi sen ne diyordun…" ifadelerini kullandı. Ayrıca Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmasında "Kızılay nerede?" diyenlere yönelik "Çıkmış birisi 'Kızılay nerede' diyor. Be ahlaksız, namussuz, adi... Kızılay 2,5 milyon insana yemek ulaştırıyor. Böyle vicdansızlık olur mu? Bu yenilir yutulur bir şey değil" dediği görüntüleri de paylaştı.

KIZILAY: AHBAP'LA İŞBİRLİĞİMİZ AHLAKİ VE YASALDIR

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Ahbap'a çadır satıldığına ilişkin haberlerle ilgili, "Kızılay Çadır&Tekstil AŞ, gerek günlük yaklaşık 1000 çadır imali gerekse, ithalat ve yurt içi fason imalat ile AFAD'a barınma desteği vermeye devam etmektedir. Ahbap Derneği ve Türk Kızılay işbirliği ahlaki, akılcı ve yasaldır. Aksini iddia eden kötü niyetlidir" dedi.

HALUK LEVENT: YAPTIĞIMIZ HER İŞLEM KANUNİ

İddialar karşısında açıklama yapan Haluk Levent ise, şu ifadeleri kullandı: "Biz o akşam herkes can derdinde soğuktan donarken 'bu çadırları satın almalı mıyız ya da almamalı mıyız?' lüksüne sahip değildik olamazdık da. Ve satın alıp bölgeye gönderdik. Yaptığımız her işlem kanuni ve doğru. Sonra öğrendik. Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş. Kızılay'ın alt iştiraki olan tüzel kişilikmiş. Kızılay da bu şirketten çadırları faturalı satın alıyorlarmış Ahbap da aynı yöntemle toplanan bağışlarla bu şirketten satın alma gerçekleştirmiştir. Zaten sitelerinde açıklama bulunuyor. Ve Kızılay yetkilileri bana 'bu toplanan paralarla ham madde ve kumaş satın alınıp tekrar Çadır üretilip vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılıyor' dediler."