Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu görüşmesine damga vuran açıklama: Bu hafta sonu karara bağlayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. 2 saat 15 dakika süren toplantının ardından iki lideri kısa açıklamalarda bulundu. Temel Karamollaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile çok verimli güzel bir sohbette bulunduk. Birçok konu gündeme geldi. Bu hafta sonu kendisinin ev sahipliğinde bu konuları oturup karara bağlayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, pazar günü CHP Genel Merkezinde gerçekleşecek 6'lı masanın 2'nci tur ilk toplantısı öncesi ziyaretlerini sürdürdü. Kılıçdaroğlu, bu kapsamda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'i genel merkez girişinde karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 2 saat 15 dakika sürdü.

"ÇOK VERİMLİ BİR SOHBETTE BULUNDUK"

Görüşmenin ardından Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'na genel merkez çıkışına kadar eşlik etti. Temel Karamollaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmenin çok verimli geçtiğini söyleyerek, "Teşekkür ediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile çok verimli güzel bir sohbette bulunduk. Birçok konu gündeme geldi. Bu hafta sonu kendisinin ev sahipliğinde bu konuları oturup karara bağlayacağız" dedi.

"GÜNDEMLE İLGİLİ BİLGİ VERDİM"

Kılıçdaroğlu ise "Gündemle ilgili genel başkana bilgi verdim, görüşlerimizi paylaştık, yorumlarımız oldu. Son derece keyifli verimli bir görüşme oldu" ifadelerini kullandı.

"AKŞENER'İ KONUŞMADIK"

Kılıçdaroğlu'nun ayrılmasından sonra Karamollaoğlu, gazeteciler ile sohbet ederek, "Akşener'i konuşmadık. 6'lı masanın prensiplerini görüştük. Önce yemek yiyip, konuşuyorduk. Şimdi konuşup sonra yemek yiyeceğiz" dedi.

MERAL AKŞENER NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün katıldığı televizyon programında Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylıklarına itiraz etmeyeceklerini dile getirmişti.