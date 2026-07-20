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Kılıçdaroğlu, cinayetlerde yakınlarını kaybeden ailelerle görüştü

Kılıçdaroğlu, cinayetlerde yakınlarını kaybeden ailelerle görüştü
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uluslararası İnsan ve Çocuk Hakları Derneği yöneticileri ile kadın ve çocuk cinayetlerinde yakınlarını kaybeden aileleri kabul etti. Görüşmede kadın ve çocuk hakları ile yaşanan süreçler değerlendirildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uluslararası İnsan ve Çocuk Hakları Derneği yöneticileri ile kadın ve çocuk cinayetlerinde yakınlarını kaybeden aileleri kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde Uluslararası İnsan ve Çocuk Hakları Derneği yöneticileri ile kadın ve çocuk cinayetlerinde yakınlarını kaybeden ailelerle bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, ailelerin yaşadığı süreçler ile kadın ve çocuk haklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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