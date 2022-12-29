Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'a bir kez daha kapıyı kapattı: Aday 6'lı masadan çıkarsa daha avantajlı olur
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Gazetecilerle bir araya gelerek yıl sonu değerlendirmesi yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylıklarına bir kez daha kapıyı kapatarak "Adayın 6'lı masadan olması daha avantajlı olur" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerle bir araya gelerek yıl sonu değerlendirmesi yaptı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'na; Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcıları Selin Sayek Böke, Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal eşlik etti.
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