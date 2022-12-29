Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'a bir kez daha kapıyı kapattı: Aday 6'lı masadan çıkarsa daha avantajlı olur

Gazetecilerle bir araya gelerek yıl sonu değerlendirmesi yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylıklarına bir kez daha kapıyı kapatarak "Adayın 6'lı masadan olması daha avantajlı olur" dedi.