Kılıçdaroğlu ile Haluk Bayraktar arasındaki polemik Akşener'e soruldu: Buradan Baykar'a savaş açılmış sonucunu çıkarmak doğru değil

İYİ Parti lideri Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar arasında yaşanan polemikle ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki iki Türk'ün kurduğu şirketle Atatürk Havalimanı'nda çalışma yapacağını söylemesinde sakınca olmadığını belirten Akşener, "Baykar da dahil olmak üzere ister Türkiye'de ister dünyada herkes baş tacıdır. Bu iki Türk'ün kurmuş oldukları şirketi de kötülemek doğru değil; buradan Baykar'a savaş açılmış bir sonucu çıkarmak doğru değil." dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı vaadi tartışma konusu olmuştu. Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getirileceğini duyuran Kılıçdaroğlu, Amerika'daki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen ile de görüştüğünü söyledi. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması Baykar Genel Müdür Haluk Bayraktar'ın tepkisini çekti. Bayraktar, "Halen 'en iyisini' Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek… Nuri Demirağ'ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş." dedi. Kılıçdaroğlu ile Bayraktar arasındaki polemik Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı'nın konuğu olan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e soruldu.

"BAYKAR'A SAVAŞ AÇILMIŞ SONUCU ÇIKARMAK DOĞRU DEĞİL"

"İktidarı kazanırsanız Baykar gibi savunma sanayi şirketlerine yönelik bir gelişme olacak mı? Haluk Bey'in bu isyanını nasıl karşıladınız?" sorusuna yanıt veren Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun rahmetli Özdemir Bey'e duyduğu saygıyı hepimiz biliyoruz. Kendisini ziyarete gitmişti. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ABD'de iki Türkün kurduğu şirketle burada çalışma yapacağız demesinde bir sakınca yok. Bizim yurt dışında pek çok insanımız var. Baykar da dahil olmak üzere ister Türkiye'de ister dünyada herkes baş tacıdır. Siyasi yönetime düşen bu insanların önünü açmaktır. Bu iki Türk'ün kurmuş oldukları şirketi de kötülemek doğru değil; buradan Baykar'a savaş açılmış bir sonucu çıkarmak doğru değil." dedi.

"İSTANBUL HAVALİMANI YANLIŞ YATIRIM AMA ÇÖP OLAMAZ"

Akşener, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Ben kişisel olarak Atatürk Havalimanını tekrar uluslararası havalimanı haline getirmek doğrudur diye düşünüyorum. Hatta mutabakat metnine koyduk. Sayın Kılıçdaroğlu uzay merkezi yapalım dedi. Tersine beyin göçü olarak bir anlayış var. Bu da saygıdeğer. Bu Baykar'a karşı olmak değil. İstanbul Havalimanı yanlış yapılan yatırım. Ama çöp olamaz. Paris'e yanlış hatırlamıyorsam 70 ya da 50 milyon turist geliyor idi. Sadece İstanbul'a böyle turist getirdiğinizi düşünün bütün havalimanlarına ihtiyaç var.

"EKONOMİNİN PATRONU GÜVENDİR"

Ekonominin patronu güvendir. Kaynağı belli para temiz paradır, o para yatırıma gelir. Yerli para da dahil olmak üzere yatırıma giden her para yargının bağımsızlığını bekler. Kuralların önceden ilan edilmesini bekler. Kısaca hukukun üstün olduğu, denge ve denetleme mekanizmalarının bulunduğu tam ve kamil demokrasinin uygulandığı yer ister. Kaynağı belli yatırım yapacak bir paradan bahsediyor sayın Kılıçdaroğlu. Herkesin bildiği yol bu.

"HDP'NİN O MASADA OLMADIĞINI HERKES BİLİYOR"

HDP'nin o masada olmadığını herkes biliyor. Yeşil Sol parti oldu ama ana gövdesi HDP. HDP'nin Mithat Sancar tarafından sayın Kılıçdaroğlu'nun destekleyeceğini açıklaması için herhangi bir pazarlığın bulunmadığını ilan ederek açıkladı. Ben yazılı okudum. HDP diyor ki, 'Hayır bizim böyle durumumuz yok'. Millet ittifakının içinde en fazla biz gagalanıyoruz. MHP, HÜDA PAR ile yan yana olmayı kabullendi, 'Hizbullah'la alakaları yok' dediler, geçtiler gittiler. Ama HDP'nin oturmadığı bir masada HDP var diye diye iki parti hakaret işitiyor. Öncelikle biz ondan sonra HDP kurumsal yapıya hakaret zinciri oluyor.

"CHP İLE İYİ PARTİ SON DERECE DÜRÜST"

Diyelim ki CHP 'Onların oyu daha yüksek, sizin oylarınız yetmiyor' dedi diyelim, biz kalkarız. CHP ile İYİ Parti son derece dürüst. Bu ipin ucu o kadar kaçtı ki, Kürt eşittir PKK'lı haline geldi. AK Parti Kürtlerin oyunu istemiyor mu? İYİ Parti, CHP, diğer partiler partiler Kürtlerin oyunu istemiyor mu? Her siyasi partiye oy verenin oyunu istiyoruz. HDP'nin içinde elbette PKK'yı destekleyenlerin oyları vardır ama PKK'yı istemeyenler de vardır."