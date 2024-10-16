Üye Girişi
Haberler

Kılıçdaroğlu hakkındaki zorla getirilme kararı Meclis'i karıştırdı: Alabiliyorsanız gelin alın

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi, avukatlarının itirazına rağmen eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'zorla getirilme' kararı verirken yaşanan gelişme Meclis'te de tansiyonu yükseltti. Kılıçdaroğlu'nu zorla bir yere götürebilecek hiçbir gücün olmadığını vurgulayan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır "Utanç duyuyorum. 128 milletvekili, 81 il başkanı ve milyonlar burada. Alabiliyorsanız gelin alın" dedi. Öte yandan karara Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan art arda tepkiler geldi.

Bugün yapılan duruşmada, Mustafa Doğan İnal'ın avukatı, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, mahkemeden Kılıçdaroğlu'nun zorla getirilmesini talep etti. Mahkeme, bu talebi yerinde bularak sanığın zorla getirilmesine karar verdi.

AVUKATIN TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in yetkilendirmesiyle duruşmaya katılan Avukat Uğur Çelik, "Müvekkilimizin ikametgahı Ankara'dadır, talimatların buraya gönderilmesini talep ediyoruz" açıklamasında bulundu. Ancak mahkeme bu talebi kabul etmeyerek, Kılıçdaroğlu'nun duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi.

ALİ MAHİR BAŞARIR: UTANÇ DUYUYORUM

Karar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'nu zorla bir yere götürebilecek hiçbir gücün olmadığını vurgularken, "Utanç duyuyorum! Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu zorla oraya getirebilecek bir güç yok! CHP'nin 128 milletvekili, 81 il başkanı ve milyonlar burada! Alabiliyorsanız gelin alın" dedi.

ÖZEL: PARTİMİZ BÜTÜN OLARAK DİMDİK AYAKTADIR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Kılıçdaroğlu hakkındaki karara tepki göstererek "Önceki Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bugün verilen zorla getirme kararı, hukuki olmadığı gibi, siyasallaştırılmış yargının gözdağı verme çabasıdır. Partimiz bu çabalara karşı bir ve bütün olarak dimdik ayaktadır" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu hakkındaki zorla getirilme kararı Meclis'i karıştırdı: Alabiliyorsanız gelin alın

İMAMOĞLU DA SESSİZ KALMADI

Karara yönelik bir tepki de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu "Zorla getirme kararlarını onlarca suç kaydı olup ortalıklarda gezenlere işletin. 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na devam eden bir dava sebebiyle verilen zorla getirme kararı hukuki değil siyasidir. Bu süreçte Kemal Bey'in sonuna kadar yanındayız" paylaşımında bulundu.

Kılıçdaroğlu hakkındaki zorla getirilme kararı Meclis'i karıştırdı: Alabiliyorsanız gelin alın

Kılıçdaroğlu hakkındaki zorla getirilme kararı Meclis'i karıştırdı: Alabiliyorsanız gelin alın
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Asliye Ceza Mahkemesi Kemal Kılıçdaroğlu Ali Mahir Başarır Ekrem İmamoğlu Milletvekili Özgür Özel Politika İstanbul Mahkeme Güncel Hukuk

Kilis'te mayınlı bölgeye 2 havan mermisi düştü! Bölgede yangın çıktı

Kilis'e 2 havan mermisi düştü! Bölgeden alevler yükseliyor

 Hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kılıçdaroğlu meydan okudu: Geri adım atarsam namerdim

 Okul müdürüne silah çeken öğretmen bir süredir mobinge maruz kalıyormuş

Okul müdürüne silah çeken öğretmenin ilk ifadesi ortaya çıktı
Metrobüste doğan Yılmaz bebeğe ömür boyu ücretsiz toplu taşıma hakkı

İmamoğlu'ndan metrobüste doğan Yılmaz bebeğe müthiş hediye
500

Yorumlar (40)

Ercan cıftcı:

herkes nasıl gidiyorsa o da gitmeli. alabiliyorsanız ne demek dağ başı mı burası..

210
78
yanıtYanıtla
Steve Cooper:

Ercan çiftçi “ herkes nasıl gidiyorsa o da gitmeli “ derken ; Önce ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI ‘ni hala uygulamayanlara bir göz at istersen . Adalet varsa. .!!!!!!

89
85
yanıtYanıtla
sinan çayırcı:

CHP bir başbakan iki bakanı astı astı hayırdır devletten büyük müsün ??

117
31
yanıtYanıtla
Cengaver Baran:

Darısı tüm chplilere hdpnin dokunulmazlıklarını kaldırmayı çok biliyorlar

83
43
yanıtYanıtla
metin yilmaz:

Bu karar tam bir rezillik kınıyorum

43
81
yanıtYanıtla
Zübeyir Kıvrak:

NE YANİ SİYASET YAPANLARIN YAPTIKLARI YANINA KÂRMI KALACAK... ANAYASADA BÖYLE BİR MADDE VARMI ??? EĞER YARGI BAĞIMSIZSA KİMSE YARGIYA PARMAK SALLAYAMAZ SUÇLUYSA CEZASINI SUÇSUZSA BERAAT EDER ...

83
11
yanıtYanıtla
T.C. GÖKBÖRÜ:

Devlete karşı çıkmak neymiş görürsünüz Türkiye Cumhuriyeti senin iki kelimenlemi hareket edecek senden korkan senin gibi olsun Ya Devlet Başa Ya kuzgun leşe

67
20
yanıtYanıtla
MEHMET KARA:

Gidenler ana kuzusu deyilmi

49
8
yanıtYanıtla
KILIÇ ASLAN:

Nasıl hukuki değil, kendi isteğinizle gitmezseniz getirilme kararı çıkarılır. Baştakine kızıyorsunuz canının istediğini yapıyor diye ama kendinize gelince de aynı şeyin geçerli olmasını bekliyorsunuz. Gidip çay içecekti altı üstü, ne yapacaklar sanki başka. Kapıda karşılanır çay kahve ikram edilir bilmem ne.

48
7
yanıtYanıtla
Hikmet Demirci:

Zorla getirme kararı, yaka paça kolundan tutup mahkemeye götürülmek değildir. Bu husus anlaşılmalıdır. Karar ise hukuki değildir. İkameti nerdeyse orda sorgusu yapılmalıdır. Bu sebeple ikametinin bulunduğu Mahkemeye talimat yazılmalıdır.

13
18
yanıtYanıtla
Tüm 40 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adıyaman yarın okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe? Elazığ yarın okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe? 15-16 Ekim bugün ve yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? 16-17 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? ÇNRA nedir, ÇNRA özellikleri nelerdir? Kilis SON DAKİKA! (VİDEO) Kilis havan mermisi çatışma son durum ne, Kilis'te ne oluyor 16 Ekim Çarşamba? Havan mermisi nedir? Havan topu etkili menzili ne kadardır? Kilis'e havan mermisi kim attı, nereden atıldı? Kilis'e atılan havan mermileri nereye düştü? MasterChef süt böreği tarifi! En güzel süt böreği tarifi! süt böreği tarifi nasıl yapılır? süt böreği için malzemeler! MasterChef fincan böreği tarifi! En güzel fincan böreği tarifi! fincan böreği tarifi nasıl yapılır? Fincan böreği için malzemeler!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.