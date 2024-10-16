Kılıçdaroğlu hakkındaki zorla getirilme kararı Meclis'i karıştırdı: Alabiliyorsanız gelin alın

Bugün yapılan duruşmada, Mustafa Doğan İnal'ın avukatı, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, mahkemeden Kılıçdaroğlu'nun zorla getirilmesini talep etti. Mahkeme, bu talebi yerinde bularak sanığın zorla getirilmesine karar verdi.

AVUKATIN TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in yetkilendirmesiyle duruşmaya katılan Avukat Uğur Çelik, "Müvekkilimizin ikametgahı Ankara'dadır, talimatların buraya gönderilmesini talep ediyoruz" açıklamasında bulundu. Ancak mahkeme bu talebi kabul etmeyerek, Kılıçdaroğlu'nun duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi.

ALİ MAHİR BAŞARIR: UTANÇ DUYUYORUM

Karar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'nu zorla bir yere götürebilecek hiçbir gücün olmadığını vurgularken, "Utanç duyuyorum! Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu zorla oraya getirebilecek bir güç yok! CHP'nin 128 milletvekili, 81 il başkanı ve milyonlar burada! Alabiliyorsanız gelin alın" dedi.

ÖZEL: PARTİMİZ BÜTÜN OLARAK DİMDİK AYAKTADIR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Kılıçdaroğlu hakkındaki karara tepki göstererek "Önceki Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bugün verilen zorla getirme kararı, hukuki olmadığı gibi, siyasallaştırılmış yargının gözdağı verme çabasıdır. Partimiz bu çabalara karşı bir ve bütün olarak dimdik ayaktadır" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU DA SESSİZ KALMADI

Karara yönelik bir tepki de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu "Zorla getirme kararlarını onlarca suç kaydı olup ortalıklarda gezenlere işletin. 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na devam eden bir dava sebebiyle verilen zorla getirme kararı hukuki değil siyasidir. Bu süreçte Kemal Bey'in sonuna kadar yanındayız" paylaşımında bulundu.