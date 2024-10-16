Kılıçdaroğlu hakkında 'zorla getirilme' kararı

Bugün yapılan duruşmada, Mustafa Doğan İnal'ın avukatı, eski CHP lideri KemalKılıçdaroğlu'na yönelik şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, mahkemeden Kılıçdaroğlu'nun zorla getirilmesini talep etti. Mahkeme, bu talebi yerinde bularak sanığın zorla getirilmesine karar verdi.

AVUKATIN TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in yetkilendirmesiyle duruşmaya katılan Avukat Uğur Çelik, "Müvekkilimizin ikametgahı Ankara'dadır, talimatların buraya gönderilmesini talep ediyoruz" açıklamasında bulundu. Ancak mahkeme bu talebi kabul etmeyerek, Kılıçdaroğlu'nun duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi.

Mustafa Doğan İnal

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Barış Yarkadaş, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal'ın şikayeti üzerine açılan davada ilginç bir gelişme yaşandı. Avukat İnal'ın 'hakaret' iddiasıyla açtığı davanın duruşmasında, İnal'ın avukatı, Kılıçdaroğlu hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini belirtti. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in yetkilendirmesi ile duruşmaya katılan Avukat Uğur Çelik ise 'Müvekkilimizin ikametgahı Ankara'dır. Talimatları Ankara'ya yazın' talebinde bulundu. Avukat Mustafa Doğan İnal'ın avukatı Furkan Keskin, mahkemeden 'Kılıçdaroğlu'nun zorla getirilmesi'ni talep etti. İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi bu talebi yerinde bularak 'Sanığın zorla getirilmesi'ne karar verdi" ifadelerini kullandı.

"DURUŞMAYA GELMEDİĞİ TAKDİRDE..."

Mahkemenin duruşma tarihi olarak da 18 Şubat 2025 tarihini belirlediğini belirten Yarkadaş, "Buna göre Kılıçdaroğlu duruşmaya gelmediği takdirde 'zorla getirme' kararı uygulanacak. Bu, Kılıçdaroğlu'nun polis marifetiyle duruşmaya getirileceği anlamına geliyor" dedi.