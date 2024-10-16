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Kılıçdaroğlu hakkında 'zorla getirilme' kararı

Kılıçdaroğlu hakkında 'zorla getirilme' kararı
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İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi, avukatlarının itirazına rağmen eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'zorla getirilme' karar verdi. Kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal'ın açtığı hakaret davası kapsamında verildiği belirtiliyor.

Bugün yapılan duruşmada, Mustafa Doğan İnal'ın avukatı, eski CHP lideri KemalKılıçdaroğlu'na yönelik şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, mahkemeden Kılıçdaroğlu'nun zorla getirilmesini talep etti. Mahkeme, bu talebi yerinde bularak sanığın zorla getirilmesine karar verdi.

AVUKATIN TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in yetkilendirmesiyle duruşmaya katılan Avukat Uğur Çelik, "Müvekkilimizin ikametgahı Ankara'dadır, talimatların buraya gönderilmesini talep ediyoruz" açıklamasında bulundu. Ancak mahkeme bu talebi kabul etmeyerek, Kılıçdaroğlu'nun duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi.

Kılıçdaroğlu hakkında 'zorla getirilme' kararıMustafa Doğan İnal

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Barış Yarkadaş, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal'ın şikayeti üzerine açılan davada ilginç bir gelişme yaşandı. Avukat İnal'ın 'hakaret' iddiasıyla açtığı davanın duruşmasında, İnal'ın avukatı, Kılıçdaroğlu hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini belirtti. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in yetkilendirmesi ile duruşmaya katılan Avukat Uğur Çelik ise 'Müvekkilimizin ikametgahı Ankara'dır. Talimatları Ankara'ya yazın' talebinde bulundu. Avukat Mustafa Doğan İnal'ın avukatı Furkan Keskin, mahkemeden 'Kılıçdaroğlu'nun zorla getirilmesi'ni talep etti. İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi bu talebi yerinde bularak 'Sanığın zorla getirilmesi'ne karar verdi" ifadelerini kullandı.

"DURUŞMAYA GELMEDİĞİ TAKDİRDE..."

Mahkemenin duruşma tarihi olarak da 18 Şubat 2025 tarihini belirlediğini belirten Yarkadaş, "Buna göre Kılıçdaroğlu duruşmaya gelmediği takdirde 'zorla getirme' kararı uygulanacak. Bu, Kılıçdaroğlu'nun polis marifetiyle duruşmaya getirileceği anlamına geliyor" dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Asliye Ceza Mahkemesi Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Doğan Politika İstanbul Mahkeme Güncel Hukuk

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Yorumlar (4)

Hikmet Demirci:

İkameti Ankara'da ise Ankara'ya talimat yazılır. Sorgusu bu şekilde yapılır. Mahkeme yanlış uygulama yapmış. Ayrıca zorla getirme kararı polis marifetiyle kolundan tutup Mahkemeye getirme demek değildir. Polis, arayıp duruşma günü hazır olması gerektiğini söyler. Bu duruşmaya da gitmezse yakalama çıkar.

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Hayri:

Bu haberlere alışalım lazım olacak

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olcay uğuz:

polisleri güldürür kaçar o

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Köfteci Jardel:

Geliyor geliyor Kılıçdaroğlu. Hem dürüst hem saf bir animal oğlu

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