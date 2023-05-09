CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bay Kemal'in Tahtası' isimli kampanya videosunun dokuzuncusunu Twitter hesabında yayınladı. Kılıçdaroğlu, "Güzel ülkemizi fiber ağlarla öreceğiz. Fiber optik ağımızın uzunluğunu en kısa sürede 2 milyon kilometreye çıkaracağız. Dahası ülkemizin elektronik ve haberleşme altyapısını geliştirmek amacıyla 5 yıl içinde 35 milyar dolar yatırım yapacağız… O zaman ne diyoruz? Haydi Türkiye, oyumuzu verelim. Düşük internet hızına, kopan bağlantılara elveda diyelim" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bay Kemal'in Tahtası' isimli kampanya videosunun dokuzuncusunu Twitter hesabında yayınladı. Kılıçdaroğlu, "Güzel ülkemizi fiber ağlarla öreceğiz. Fiber optik ağımızın uzunluğunu en kısa sürede 2 milyon kilometreye çıkaracağız. Dahası ülkemizin elektronik ve haberleşme altyapısını geliştirmek amacıyla 5 yıl içinde 35 milyar dolar yatırım yapacağız… O zaman ne diyoruz? Haydi Türkiye, oyumuzu verelim. Düşük internet hızına, kopan bağlantılara elveda diyelim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam Twitter hesabından 'Bay Kemal'in Tahtası' isimli seçim kampanyası videosunun dokuzuncusunu "Bizim kavgalara ayıracak vaktimiz yok. Dünyayla rekabet edebilmek için güçlü internet ağına ihtiyaç var. Öyle uyduruk 'buçuklu' falan değil, tam anlamıyla yüksek hızlı haberleşme sistemlerini Türkiye'nin her yerinde kuracağız. Dijital Altyapı'yı anlattım" açıklamasıyla paylaştı.

Fiber optik ağının uzunluğunu 2 milyon kilometreye çıkaracaklarını belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"NEYE İHTİYACIMIZ VAR? SAĞLAM BİR İNTERNET ALTYAPISINA VE IŞIK HIZINDA İNTERNETE"

"Sevgili halkım. Dijital bir çağın içindeyiz. Dünya yapay zeka alanındaki büyük gelişmeleri, kuantum teknolojileri, akıllı ilaçları, giyilebilir teknolojileri ve nesnelerin internetini konuşuyor. Peki, geleceğin dünyasında geri kalmamak için öncelikli olarak neye ihtiyacımız var? Evet, bildiniz. Sağlam bir internet altyapısına ve ışık hızında internete. Haydi başlayalım.

"BÜYÜKŞEHİRLERİMİZDE SANİYEDE BİR GİGABİT, KENTLERİMİZDE SANİYEDE EN AZ 100 MEGABİT İNDİRME HIZINA ULAŞACAĞIZ"

Dünyayla rekabet etmek istiyorsak bir; Türkiye'nin her köşesine ışık hızında internet götürmeliyiz. İki; sık sık yaşanan bağlantı, kopma sorunlarının önüne geçmeliyiz. Bunun için de sağlam bir internet altyapısına ihtiyacımız var. Gigabit internet olarak bilinen internet hızı, neden tüm büyükşehirlerimizde olmasın? Olacak. Büyükşehirlerimizde saniyede bir gigabit, kentlerimizde saniyede en az 100 megabit indirme hızına ulaşacağız. Gençler, bugünün dünyasında en kıymetli şey zaman. Bu hızlara eriştiğimizde, zamandan büyük tasarruf sağlayacaksınız. Saniyelerin bile uzun kaldığı bazı dijital işlemlerde, dünyadan geri kalmayacaksınız. Ayrıca online oyunlarda da lag yemesek fena olmaz. Eminim, aynı fikirdeyiz.

"HAYDİ TÜRKİYE, OYUMUZU VERELİM. DÜŞÜK İNTERNET, KOPAN BAĞLANTILARA ELVEDA DİYELİM"

Güzel ülkemizi fiber ağlarla öreceğiz. Fiber optik ağımızın uzunluğunu en kısa sürede 2 milyon kilometreye çıkaracağız. Dahası ülkemizin elektronik ve haberleşme altyapısını geliştirmek amacıyla 5 yıl içinde 35 milyar dolar yatırım yapacağız. Bu iletişim hızı sayesinde Türkiye'deki bir doktor, Zürih'teki bir hastasını muayene hatta robotik teknolojiyle ameliyat edebilecek. Bankacılık işlemlerinden ticarete kadar her şey saniyeler içinde gerçekleşecek. Gençler, sanal dünyada sizin için ışık hızında otobanlar açacağız. Siz de dünyayla rekabet edeceksiniz. O zaman ne diyoruz? Haydi Türkiye, oyumuzu verelim. Düşük internet hızına, kopan bağlantılara elveda diyelim. Haydi."