Kılıçdaroğlu: Güzel bir Türkiye'yi inşa edecektik, idealimizden vazgeçmedik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Güzel bir Türkiye'yi inşa edecektik. Peki bu idealimizden vaz mı geçtik? Asla vazgeçemeyiz. İnançla, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 2 askerin şehit olduğunu anımsatarak, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, vefat edenlere Allah'tan rahmet dileyerek, hak sahipleri haklarını alıncaya kadar olayın takipçisi olacaklarını belirtti.

Türkiye İşçi Partisinden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ın halen tutuklu olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, CHP'nin, nerede haksızlık, hukuksuzluk varsa, o haksızlığın giderilmesi için mücadele eden bir parti olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, "Kişinin bizim partiden olup olmamasının bir önemi yok. Önemli olan bu milletin iradesiyle seçilen bir milletvekilinin hala yasalara, anayasaya aykırı olarak hapishanede tutulması." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Atalay'ın tutuklu olması konusunda suskun davranmaması gerektiğini belirterek, Atalay'ın hapishaneden çıkıp TBMM'de yemin etmesi gerektiğini söyledi.

CHP'nin, demokrasinin, insan haklarının, düşünce özgürlüğünün güvencesi olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bizden olsun ya da olmasın, bir kişi haksızlıkla karşı karşıya kalıyorsa, ona sahip çıkmak, onun sesi soluğu olmak hepimizin ortak görevidir ve biz bunu yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz." dedi.

"Yolumuz doğru ve yükümüz ağır"

Artısıyla, eksisiyle bir seçim döneminin geride kaldığını dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Elbette oturup değerlendireceğiz, elbette her değerlendirmenin kendine göre artıları da eksileri de olacaktır ve bunun üzerinde soğukkanlı, aklımızı kullanarak değerlendirme yapacağız. Güzel bir atasözümüz var; 'Yolu doğru olanın yükü ağır olur.' Yolumuz doğru ve yükümüz ağır. Bizim yükümüz sadece bize özgü bir yük de değil, 85 milyonun yükünü çeken bir partiyiz. Anayasaya, yasaya aykırı davranan bir yönetime karşı demokrasi mücadelesi veriyoruz. Biz her zaman ve her yerde haksızlığa uğrayanların yanında olduk, mazlumların yanında olduk. Düşüncesini ifade etmek isterken şiddet görenlerin yanında olduk, aklını kullananların yanında olduk. Fakirin, fukaranın, kendisini kimsesiz hissedenlerin yanında olduk."

Yetimlerin hakkını koruduklarını; ahlaktan, erdemden, bilgiden, birikimden, insandan, insanlıktan yana olduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bize oy vermeyen vatandaşın bile hakkını, hukukunu savunan bir parti geleneğini her zaman sürdürdük ve bundan sonra da sürdüreceğiz. Partili olsun olmasın, kim haksızlığa uğradıysa onların yanında olduk." ifadesini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bize oy veren 25 milyonu aşkın vatandaşımızla aynı duygularla sandığa gittik, bir değişim yapacaktık. Ülkemize demokrasiyi getirecektik ve otoriter bir yönetimi dünya siyaset tarihine armağan edeceğimiz bir başarıyla, demokratik yollarla yolcu edecektik. Beklediğimizi alamadık. Yani açıkça ifade etmek gerekirse, kazanamadık. Arkasından elbette ki eleştiriler gelecektir, bu eleştirilerin tamamını saygıyla karşılıyorum ama kalemi eline alıp ön yargıyla hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir. Bize oy veren 25 milyonun hayaliyle bizim hayalimiz aynıydı, demokrasiyi getirecektik, yaşanabilir bir Türkiye'yi inşa edecektik. Kinden ve öfkeden arınmış bir siyaset anlayışını bu ülkeye getirecektik. Bize oy vermeyen vatandaşların hakkını hukukunu da savunacaktık, hiç kimseyi ötekileştirmeyecektik. Yeni bir anlayışı, yeni bir kültürü bu ülkeye getirecektik. Kimsenin inancından, yaşam tarzından, kimliğinden ötürü ötekileştirilmediği güzel bir Türkiye'yi inşa edecektik. Peki bu idealimizden vaz mı geçtik? Asla vazgeçemeyiz. Tarihimizin bize yüklediği temel bir zorunluluktur bu. Asla vazgeçmeyeceğiz, bundan sonra da vazgeçmeyeceğiz. İnançla, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Bu ülkeye demokrasi gerçek anlamda getirinceye kadar yolumuza devam edeceğiz."

Kılıçdaroğlu, 25 milyonu aşkın vatandaşın oyunu aldıklarını anımsatarak, oy veren, vermeyen bütün vatandaşlara teşekkür etti.

İnsanlık tarihinin adalet, hak, zulüm ve zalime karşı mücadele tarihi olduğunu dile getiren Kılıçdaroğu, bu ülkede demokrasinin mihenk taşının da CHP olduğunu söyledi.

(Sürecek)