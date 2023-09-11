Kılıçdaroğlu, Dorukhan Büyükışık'ın ailesini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2018'de İzmir'de ölü bulunan Dorukhan Büyükışık'ın Ankara'daki ailesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Büyükışık'ın babası emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2018'de İzmir'de ölü bulunan Dorukhan Büyükışık'ın Ankara'daki ailesini ziyaret etti.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, "Kılıçdaroğlu'nun, 2018'de İzmir'de şüpheli şekilde ölen Büyükışık'ın Çankaya'da yaşayan ailesini ziyaret ederek babası emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık ile görüştüğü" bildirildi.

Açıklamada, ziyarette Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu ve TBMM Grup Başkanvekili Burcu Köksal'ın eşlik ettiği belirtildi.