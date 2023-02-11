Kılıçdaroğlu: Deprem bölgelerine çadır gönderilmesi lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde incelemede bulundu. Kılıçdaroğlu, "Çadır konusunda açık çağrı yapıyorum. Deprem bölgelerine çadır gönderilmesi lazım. İnsanlar soğuktan büyük acı çekiyor, mustaripler. Bize çadır gönderin diyorlar. Çadır üreten bütün firmalara sesleniyorum. Elinizde çadır stokunuz varsa bizim büyükşehir belediye başkanlarına ulaşın. Biz bunları satın alıp deprem bölgelerine göndereceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yıkılan binaların enkazında süren çalışmaları inceledi. Özalper Mahallesi'ndeki Hayat Sitesi'nin enkazında ekiplerin çalışmasını izleyen Kılıçdaroğlu, deprem bölgesine çadır gönderilmesi konusunda çağrıda bulundu.

Deniz Baykal'ın vefatıyla ilgili de açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "Deniz Bey'i kaybettik. Son derece üzüntülüyüm. Bu ülkenin huzura kavuşması için, bu ülkede demokrasinin gelişmesi için hakkın, hukukun, adaletin aranması için büyük çaba harcayan genel başkanımızı yitirmenin büyük üzüntüsü içindeyim. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin, yakınlarının, sevenlerinin, CHP'lilerin ve bütün vatandaşlarımızın başı sağ olsun, hepsine başsağlığı diliyorum" dedi.